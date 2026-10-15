Tutto pronto per la quattro giorni che vedrà come protagonisti dodici maestri pizzaioli che si sfideranno a colpi di impasti e creatività

Prende il via questa sera, giovedì 15 ottobre, la prima edizione di PizzaVille, il grande food fest a cielo aperto che fino a domenica 18 ottobre trasformerà Piazza Portosalvo a Siderno nel cuore pulsante del gusto calabrese. L'inaugurazione ufficiale è prevista per le 19:30.

L'evento, organizzato dall'Associazione PizzaVillage, vedrà come protagonisti dodici maestri pizzaioli che si sfideranno a colpi di impasti e creatività. Il percorso gastronomico metterà al centro le eccellenze del territorio: dalla ’nduja di Spilinga al caciocavallo di Ciminà, passando per la ricotta affumicata di Mammola, il bergamotto, il caciocavallo Silano e il suino nero. Ciascun pizzaiolo presenterà una pizza "Special" creata appositamente per la manifestazione, unendo tradizione e sperimentazione contemporanea.

Per migliorare l'esperienza dei visitatori e azzerare le code alle casse, la manifestazione introduce una web app dedicata. Direttamente dal proprio smartphone sarà possibile consultare il menu dei vari stand, ordinare, pagare e monitorare lo stato di preparazione, ricevendo una notifica non appena la pizza sarà pronta per il ritiro.

PizzaVille nasce come un evento pensato per l'aggregazione di tutta la famiglia. Il programma delle quattro serate, condotto da Rinaldo Marzano, prevede un ricco calendario di concerti e spettacoli live:

• Giovedì 15: Apertura con la musica di Hosteria N.4 e la partecipazione straordinaria di Noemi Spinetti, Raffaele di Calabria Food, Wlady di Calabria Food Tour e Giuseppe Garibaldi.

• Venerdì 16: Tributo a Ligabue.

• Sabato 17: Concerto degli 883 Revolution.

• Domenica 18: Chiusura con Mr. Muscolo & i suoi Estrogeni.

Per i più piccoli sarà attivo ogni sera (dalle 19:00 alle 23:00) il Baby Village, uno spazio con animazione, giochi e gonfiabili gestito dalle tate di Sonrise. Nella giornata di domenica sono in programma anche due speciali laboratori di pizza per bambini.

Una pizza che fa del bene: il sostegno all'Associazione Angela Serra

L'aspetto più importante della manifestazione è legato alla solidarietà. Per tutta la durata dell'evento, per ogni pizza acquistata verrà devoluto 1 euro all'Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro (Sezione Locride). I fondi raccolti sosterranno i progetti di ricerca oncologica, prevenzione e assistenza gratuita ai pazienti e alle famiglie del territorio.

Tutte le informazioni e i dettagli sui menu sono consultabili sul sito ufficiale dell'evento: www.pizzaville.it.