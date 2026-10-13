Una scuola moderna, al passo coi tempi e in grado di fornire tutti i servizi a Siderno è già realtà. Lunedì mattina sono stati inaugurati i nuovi locali di refezione scolastica del plesso scolastico “Randazzo”, finanziati dal bando PNRR del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’estensione del tempo pieno e delle mense che ha premiato i due progetti presentati dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni per € 880.000 ciascuno. Come si ricorderà, infatti, è stato finanziato anche il progetto della mensa della scuola media “Corrado Alvaro” che verrà inaugurato nei prossimi giorni.

La cerimonia di lunedì – la terza inaugurazione di plessi scolastici e locali di loro pertinenza nello spazio di un mese – è stata aperta dalle note dell’Inno Nazionale, eseguito dal coro e dall’orchestra degli alunni dell’I.C. “Bello-Pedullà-Agnana” diretto dai docenti Francesco Passarelli e Maria Sgrò.

Quindi, ha aperto i lavori il Sindaco Mariateresa Fragomeni, che ha sottolineato l’importanza dei nuovi locali «che non sono – ha detto – solo luoghi in cui si consumano i pasti, ma soprattutto presidi di educazione alla socialità e a alla corretta alimentazione». Concetti, questi, ribaditi dall’Assessore ai Lavori Pubblici Maria Teresa Floccari, a testimonianza dell’impegno profuso dall’Amministrazione Comunale negli investimenti sulla crescita delle giovani e giovanissime generazioni.

Gli architetti Salvatore Valerioti (Responsabile Unico del Progetto) e Rocco Misserianni (Direttore dei Lavori) hanno esposto le caratteristiche dei locali, dagli elevati standard di efficienza energetica, all’isolamento termico e acustico, fino all’utilizzo di fonti rinnovabili e impianti all’avanguardia, evidenziando altresì la realizzazione di nuove aree verdi coltivate e piantumate a beneficio degli alunni che nei nuovi locali potranno essere coinvolti in pratiche di eco sostenibilità.

Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale e un plauso ai lavori svolti e alla qualità dei locali e delle cucine sono stati espressi dalla dirigente Mariella Carlotta Cocuzza che ha condiviso la gioia col suo predecessore Vito Pirruccio, con i docenti coordinatori di plesso Vincenzo Scarfò e Rosanna Massara, e col Presidente del Consiglio d’Istituto Vincenzo Bruzzese.

Dopo l’esecuzione dell’Inno dell’Unione Europea e del brano a tema “W la pappa col pomodoro”, è stato tagliato il nastro e ha avuto luogo la benedizione, officiata dal Direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica e dell’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica don Lorenzo Spurio, affiancato dai parroci cittadini don Francesco Bruno Cirillo, don Jean Dieudonne Jaomanana e padre Francesco Carlino.

Un momento di gioia per tutta la comunità, partecipato da un buon numero di genitori, cittadini, Forze dell’Ordine e organi d’informazione, per una Siderno che cresce ogni giorno sempre di più.