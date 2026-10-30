Grazie alla sensibilità della comunità catonese, le tre cartolerie-librerie del territorio che hanno aderito all’iniziativa, si sono trasformate in veri e propri centri di generosità

Il diritto allo studio e la lotta alla povertà educativa passano anche attraverso piccoli, grandi gesti di comunità. Ha registrato un’ampia e calorosa partecipazione la campagna solidale “Zaino Sospeso”, promossa sul territorio da Lions Club “Fata Morgana” di Villa San Giovanni in collaborazione con l’Associazione Genitori e accolta con entusiasmo dall’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona. L'iniziativa nazionale dei Lions, ispirata alla celebre tradizione partenopea del "caffè sospeso", mira a supportare le famiglie in condizioni di temporanea difficoltà economica nell'affrontare le spese per il corredo scolastico dei propri figli.

Grazie alla sensibilità della comunità catonese, le tre cartolerie-librerie del territorio che hanno aderito all’iniziativa, si sono trasformate in veri e propri centri di generosità, riempiendosi in breve tempo di zaini, astucci, quaderni, penne, matite, diari e dizionari nuovi o in perfetto stato. Tutto il materiale didattico è stato catalogato dalla scuola e sarà presto distribuito con la massima discrezione agli studenti che ne hanno più bisogno, assicurando a ogni alunno gli strumenti necessari per affrontare l'anno scolastico a testa alta.

La sinergia tra Lions, Associazione Genitori e l'istituto scolastico guidato dalla Dirigente, Avv. Simona Sapone, ha dimostrato l'importanza di fare rete per contrastare l'esclusione sociale fin dai primi anni di scuola.