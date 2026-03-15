Lo scorso 9 marzo, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro, si è svolto il congresso che ha sancito la nascita del nuovo Gruppo Aziendale UILPA Dogane, un momento di grande partecipazione e confronto democratico che rafforza la presenza della UIL all’interno dell’amministrazione e consolida il ruolo del sindacato nella tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

Durante i lavori congressuali sono stati eletti i membri della Segreteria del Gruppo Aziendale UIL: Angelo Antonio Cristiano, eletto anche Coordinatore Regionale UILFP Dogane nel corso del Congresso regionale dell’11 marzo, Giuseppe Flaviano e Ferdinando Salvatore Centaro. È stata inoltre confermata la figura di Coordinatore Provinciale UILPA Dogane, affidata ancora a Giuseppe Flaviano, punto di riferimento per i lavoratori del comparto.

Particolarmente significativa è stata l’elezione di Silvana Ruggiero a Coordinatrice alle Pari Opportunità, ruolo che rappresenta un importante valore aggiunto per la UIL Funzione Pubblica. Ruggiero vanta una lunga esperienza nel campo delle politiche di genere e nella promozione dei diritti, avendo ricoperto più volte incarichi istituzionali tra cui componente e Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bagnara e, nella scorsa legislatura, Assessore al Welfare e alle Pari Opportunità.

Il suo impegno nel sociale si estende anche all’associazionismo: è fondatrice e Presidente dell’Associazione A.GE.S.S. ODV, con cui ha promosso numerose iniziative pubbliche e attività di sensibilizzazione nelle scuole, contribuendo concretamente alla diffusione della cultura del rispetto e dell’uguaglianza. Alla sua esperienza si affiancano intraprendenza, determinazione e tenacia, qualità che da sempre caratterizzano il suo impegno per i diritti e le pari opportunità.

La Segretaria Generale UILPA, Patrizia Foti, ha rivolto i più sinceri auguri di buon lavoro alla neoeletta Coordinatrice e al nuovo Gruppo Aziendale, sottolineando come questo nuovo percorso contribuirà a rafforzare la rappresentanza sindacale, la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la promozione dei valori di equità, partecipazione e pari opportunità.