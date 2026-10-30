Il 29 Ottobre 2026 presso l’Aula del Consiglio “Prof. Rosario Pietropaolo” del Dipartimento DICEAM dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si è tenuta la seconda sessione di “Service Territorio”, il progetto promosso dal Lions Club Reggio Calabria Host e dedicato al tema “Università e Lavoro”.

L'incontro si è configurato come un momento di confronto sinergico per tracciare una rotta di sviluppo socio-economico del territorio basata sulla formazione e valorizzazione delle competenze giovanili. Al centro del dibattito, le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica e dall'ingegneria urbana, approfondite negli interventi di autorevoli docenti universitari. Ha aperto i lavori la Presidente del Lions Club Reggio Calabria Host, Rosy Perrone rimarcando con il suo intervento l'importanza della sinergia tra scuola, università ed enti del territorio, pilastro su cui si fonda l'iniziativa dei Lions. Si sono susseguiti gli interventi di esponenti accademici di altissimo livello quali il Prof. Ing. Giuseppe Barbaro, Direttore del DICEAM, e il Prof. Ing. Carlo Morabito, Presidente dell’International Neural Network Society. Grazie al coinvolgimento attivo dei partecipanti, l'evento ha stimolato idee e riflessioni sulla creazione di hub tecnologici capaci di rispondere alle sfide future, con l'obiettivo prioritario di consentire ai giovani di costruire il proprio percorso professionale direttamente nella loro terra d'origine. I lavori sono stati seguiti da un folto numero di studentesse e studenti. Questa seconda fase del progetto prosegue l'azione avviata con successo nella prima sessione, condotta in collaborazione con il Polo Tecnico Professionale “Righi - Boccioni - Fermi” attraverso un'indagine statistica sulle prospettive delle giovani generazioni.

La commissione del “Service Territorio” – composta dai soci Lions Giuseppe Barbaro, Franca Milazzo e Giuseppe Musicò – ha esteso l'indagine agli studenti del DICEAM, illustrando loro il questionario e invitandoli a riflettere sulle reali opportunità di inserimento lavorativo nel contesto reggino e a individuare le istanze da rivolgere alle istituzioni, alle imprese e alle parti sociali per contrastare la fuga dei cervelli dal nostro territorio.

L'iniziativa pilota, nata dal dialogo continuo tra mondo scolastico, università e Lions Club, punta a strutturarsi come proposta progettuale concreta da sottoporre agli stakeholder istituzionali e socio-economici dell'area dello Stretto.

Il percorso operativo si articolerà in più fasi: all'ascolto iniziale e alla somministrazione dei questionari, seguiranno laboratori ed eventi di confronto nelle aule scolastiche e universitarie sotto la guida di docenti ed esperti del settore. Le proposte e le idee degli studenti prenderanno la forma di progetti realizzabili, che saranno poi presentati pubblicamente alla cittadinanza e alle istituzioni.