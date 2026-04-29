«La leadership è tale se il gruppo la riconosce al singolo, per motivazione, obiettivi comuni da raggiungere, se si ispira fiducia e si è coerenti. Implica spesso visione, empatia e gestione delle persone. Nella nostra esperienza alla guida dell’Ente sono stati tanti i momenti di confronto, nati qualche volta da incomprensioni, ma poi superate con intelligenza e buon senso. Mi sento quindi profondamente arricchito perché ho avuto modo di conoscere bene la macchina amministrativa e le tante professionalità presenti».

Così il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, intervenendo all’incontro ‘Leadership positiva’, promosso dalla Città Metropolitana. «Ritengo di aver maturato, in questi anni - ha aggiunto Versace - rapporti professionali e personali che oggi mi consegnano e mi danno una consapevolezza maggiore di un Ente che è cresciuto in maniera importante. Lo testimonia anche il governo, riconoscendoci la seconda Città metropolitana d’Italia in termini di progettazione e spesa dei fondi del Pnrr. Si tratta di un risultato frutto esclusivamente di un grande lavoro di squadra, di cui tutti i dipendenti devono andare fieri. Questo lo voglio ribadire anche per superare una certa timidezza nel comunicare quanto di buono siamo riusciti a fare in questi anni, pur senza funzioni assegnate dalla Regione Calabria e con sempre meno risorse trasferite dal governo in settori importanti come quello viario ed infrastruturale. Ad oggi, con una chiara consapevolezza – ha concluso Versace - Palazzo Alvaro è un Ente funzionale, efficiente ed in grado di consegnare ai nuovi amministratori una ‘macchina’ pienamente operativa».