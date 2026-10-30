Dal 30 ottobre all’1 novembre 2026, la città di Reggio Calabria, ospiterà la finale nazionale dell’Asi Padel Tour, giunta alla 15.ma edizione, evento che arriva nella città dei Bronzi, dopo il successo dello scorso anno con la finale interregionale. Un salto di qualità che premia l’organizzazione del Comitato Asi provinciale reggino, con il nulla osta dell’Ente nazionale Asi. Anche quest’anno saranno molti di atleti e le atlete provenienti, da nove regioni: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, che si sfideranno in tre categorie: maschile, femminile e misto, in diversi circoli della città: CKC Padel Garden, Parco Padel e Sporting Stelle del Sud, tutti nella zona Pentimele di Reggio Calabria. La manifestazione si configura come un evento multidisciplinare di rilevanza nazionale incentrato sugli sport con racchetta, con particolare riferimento al padel, disciplina in forte crescita e ad elevata capacità aggregativa.

L’iniziativa ha come obiettivo principale l’utilizzo dello sport quale leva strategica per la promozione turistica, culturale e sociale del territorio calabrese, in coerenza con le linee del Piano Turistico Regionale. L’organizzazione si avvarrà quest’anno di una testimonial d’eccezione, l’atleta professionista Sara D’Ambrosio, campionessa del Mondo over 35 di Padel e Campionessa italiana.

La competizione sportiva sarà affiancata, inoltre, da diversi momenti di conoscenza e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sono infatti previste visite guidate al Museo archeologico nazionale, nel centro storico cittadino, escursioni nei principali borghi turistici. Un’attenzione particolare sarà rivolta che alla promozione dei valori dello sport: inclusione, socialità, benessere psicofisico e favorire l’avvicinamento dei giovani alla pratica sportiva e la crescita del movimento, in questo caso del Padel. Ospitare la Finale nazionale a Reggio Calabria avrà, inoltre, una evidente ricaduta economica e di immagine per il territorio. L’evento si articolerà in tre giornate: il 30 ottobre la visita turistica della città, al museo archeologico nazionale ed una prima partita esibizione. Il 31 ottobre l’inizio del torneo in tutte le categorie, maschile, femminile e misto; in mattinata inoltre è previsto un momento dedicato alla divulgazione della sana attività sportiva tra i più piccoli, presso l’asilo Children, con la presenza di testimonia ed istruttori. L’1 novembre le finali delle tre categorie e le premiazioni.