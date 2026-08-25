Si gioca domani mercoledì 26 agisto, allo Stadio comunale di Africo, un'amichevole dal forte valore simbolico tra l'Asd Africo (Promozione Calabria) e la Primavera dell'Us Catanzaro di mister Massimo Costantino.

L'incontro, dedicato al tema Sport e Legalità è promosso con l'Amministrazione comunale di Africo e le realtà associative del territorio per usare il calcio come strumento educativo di rispetto delle regole, inclusione e contrasto all'illegalità. In campo i gialloblù di mister Alberto Criaco, ridotti da una storica salvezza, ei giovani talenti della Primavera catanzarese, molti classe 2007-2008, in un confronto di sana competizione.

«Questa amichevole non è solo una partita, ma un'occasione per ribadire il nostro impegno a favore un'occasione per ribadire il nostro impegno a favore dei giovani e della legalità», ha dichiarato il sindaco di Africo, Domenico Modaffari. «Lo sport educa, aggrega e offre alternative concrete ai giovani del nostro territorio».

La società dell'Africo ha sottolineato come eventi del genere rafforzino il legame tra squadra e comunità.

La Primavera del Catanzaro ha condiviso l'invito e l'ospitalità, ribadendo l'importanza di confrontarsi con realtà diverse per crescere sportivamente e umanamente.