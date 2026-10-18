La Myenergy Reggio Calabria torna al PalaCalafiore per la quarta giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

Domenica 18 ottobre, alle ore 17:00, i neroarancio affronteranno la Logiman Orzinuovi in ​​una sfida tra due formazioni appaiate in classifica a quota 4 punti, frutto di due vittorie e una sconfitta.

La squadra di coach Michele Carrea arriva all'appuntamento dopo il prezioso successo esterno contro la Rucker San Vendemiano (85-83), che ha confermato i progressi di un gruppo ancora alla ricerca della piena continuità di prestazioni.

La vittoria di San Vendemiano ha messo in luce la capacità dei neroarancio di gestire una gara complessa, mantenendo lucidità nei possessori decisivi e trovando risposte importanti dai propri interpretati. In particolare, i 20 punti realizzati da Daniel Love hanno contribuito in maniera significativa al successo in Veneto.

Contro Orzinuovi sarà fondamentale confermare l'intensità mostrata nell'ultima trasferta, limitare le soluzioni offensive di una squadra dotata di numerose alternative e prestare particolare attenzione alla lotta a rimbalzo, uno degli aspetti che potrebbero incidere maggiormente sull'andamento della partita.

La gestione dei ritmi, la solidità difensiva e la capacità di trovare continuità in attacco rappresenteranno elementi centrali di un confronto che si preannuncia impegnativo sul piano fisico e tattico.

Dopo le vittorie in trasferta contro Treviglio e San Vendemiano, l'obiettivo è conquistare il primo successo stagionale davanti al pubblico neroarancio.

Di fronte ci sarà un'Orzinuovi ambiziosa, guidata da coach Giovanni Bassi e ridotta da due affermazioni consecutive contro Omegna e Andrea Costa Imola. Una formazione profonda e fisica, che può contare sull'esperienza di Alberto Cacace, sulla qualità degli esterni e sulla solidità del reparto lunghi, con Oxilia, Zilli e Stefani. Nell'ultima gara vinta contro Imola sono stati ben 5 i giocatori di Orzinuovi ad andare in doppia cifra.

Per la Myenergy quindi sarà fondamentale contenere le soluzioni offensive degli avversari, mantenere intensità difensiva e controllare la lotta a rimbalzo, cercando maggiore equilibrio e continuità nell'arco dei quaranta minuti.

Una sfida impegnativa e significativa anche in chiave classifica, con i neroarancio determinati a dare seguito al successo in Veneto ea regalare la prima gioia casalinga ai propri tifosi.

Arbitrano l'incontro

1° arbitro: Lanfranco Rubera di Bagheria (PA)

2° arbitro: Giovanni De Giorgio di Giarre (CT)

3° arbitro: Federico Puglisi di Aci Catena (CT)