Via alle adesioni per la gara a birilli del 28 giugno, valida per il Challenge Calabria Slalom e per la Coppa Italia di zona, portata avanti con straordinario impegno e slancio emotivo alla memoria di Pasquale Cammareri.

L’evento è organizzato in partnership da Francesco Cammareri e dalla Scuderia Piloti per Passione, diretta da Elisa Denisi.

La procedura di iscrizione si può espletare attraverso il sito www.pilotiperpassione.it, nell’apposita area del portale riservata.

Come è noto, questa sfida a birilli ha preso forma all’indomani della scomparsa del compianto Pasquale Cammareri, venuto a mancare nel giugno di quattro anni fa ed a cui sono state dedicate le edizioni da parte del fratello Francesco, nel frattempo licenziato anche lui e diventato pilota del gruppo Kart Cross.

La quota d’iscrizione prevista è di 120 € per i piloti calabresi e di 80 per i partecipanti provenienti dalle isole e da fuori Calabria, così come sono attive le convenzioni con alcune strutture ricettive: “Green Park” lungo il percorso di gara, “Uliveto Garden” all’arrivo ed “Albergo delle Rose” sul Corso Matteotti a Bagnara Calabra Marina.