L'intesa, formalizzata con la firma dell'accordo tra le parti, segna un ulteriore passo nel consolidamento del rapporto tra il club, ADMO Nazionale e ADMO Calabria, rafforzando una collaborazione che negli anni ha fatto della squadra un punto di riferimento anche nel campo della sensibilizzazione sociale.

La società sottolinea come la conferma della sigla ADMO nella denominazione rappresenti una scelta fortemente voluta. «Al di là di qualsiasi aspetto formale – evidenzia il club – ciò che conta davvero è il valore rappresentato dalla presenza della sigla ADMO: un messaggio di solidarietà, impegno sociale e vicinanza alla comunità che da sempre accompagna questo progetto».

L'ASD ADMO Pro Pellaro 1919 mantiene così un primato nazionale, rimanendo la prima squadra di calcio in Italia ad avere la scritta ADMO nella propria denominazione ufficiale. Un elemento identitario che il club considera motivo di orgoglio per la società, i tesserati, i tifosi e per tutto il movimento impegnato nella promozione della donazione di midollo osseo.

«Si tratta di un accordo che unisce sport e valori – conclude la nota – rafforzando una collaborazione che rappresenta un esempio virtuoso di come il calcio possa essere anche uno strumento di sensibilizzazione e partecipazione civile». La società ha infine ringraziato ADMO Nazionale e ADMO Calabria per la fiducia e per il percorso condiviso, confermando la volontà di affrontare questa nuova fase con entusiasmo e senso di responsabilità.