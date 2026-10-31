Gli amaranto lottano alla pari e si portano fino al +6 sul campo dei campioni d'Italia, cedendo solo nella ripresa per 74-45 sotto il peso delle rotazioni ridotte e della fatica. Grande emozione al PalaMeda per il rientro di Ilaria D'Anna

Sconfitta a testa alta per la Vumbaca Reggio BiC, che cede 74-45 sul parquet della Briantea Cantù, lasciando sul campo un punteggio finale che non racconta interamente l'equilibrio dei primi due quarti. La formazione allenata da coach Antonio Cugliandro ha affrontato a viso aperto i campioni d’Italia, mostrando personalità e qualità di gioco prima di cedere alla maggiore profondità del roster lombardo e alla stanchezza accumulata nella ripresa.

Due quarti a viso aperto: gli amaranto toccano il +6

L'avvio di gara vede la Briantea scattare sul 4-0 con Carossino, ma la risposta di Reggio è immediata grazie al canestro dalla media distanza di Clifton. Sale poi in cattedra capitan Juninho Clemente (Marcondes), autore di una tripla e di un gioco da tre punti che regala il momentaneo vantaggio amaranto (8-11), incrementato dal tiro libero di Santos Da Silva. Dopo un botta e risposta tra Giaretti e Shay Barbibay, il primo quarto si chiude sul 21-19 per i padroni di casa.

Nel secondo periodo la Vumbaca BiC mantiene alta la concentrazione difensiva e sfrutta bene i rimbalzi offensivi per costruire seconde opportunità. A metà frazione la squadra reggina piazza un allungo fondamentale fino al +6, costringendo coach Gomez al timeout. Al rientro in campo Cantù alza la pressione; Berdun colpisce dalla lunga distanza e riporta avanti i lombardi, che vanno all'intervallo lungo sul 40-35 dopo un parziale di 19-16 nel periodo.

Dopo il riposo l'inerzia del match cambia. La fisicità di Cantù e le rotazioni limitate della panchina amaranto iniziano a pesare sulla tenuta fisica degli ospiti. La Briantea piazza un parziale di 14-4 nel terzo quarto (54-39) e allunga ulteriormente nell'ultimo periodo (20-6), complice la stanchezza di Reggio e una serata complicata al tiro per Barbibay (3/13 dal campo), fissando il risultato finale sul 74-45.

La partita ha regalato anche un momento di profonda emozione: il ritorno in campo di Ilaria D'Anna dopo la gravidanza. Nonostante un lieve calo di zuccheri che l'ha costretta a una breve sosta in panchina, la giocatrice amaranto è voluta rientrare a un minuto dalla sirena, accolta dall'applauso affettuoso e sincero di tutto il pubblico del PalaMeda e della squadra di casa.

Segnali positivi in vista di Padova

Nonostante la sconfitta, la prestazione offre indicazioni importanti per il lavoro in palestra di coach Cugliandro. La Vumbaca Reggio BiC tornerà in campo il 7 novembre al PalaCalafiore contro Padova, davanti al proprio pubblico, per cercare il riscatto e trasformare le buone trame viste a Cantù in punti per la classifica.

Tabellino della gara

Briantea Cantù – Vumbaca Reggio BiC 74-45

Parziali: 21-19, 19-16, 14-4, 20-6

Vumbaca Reggio BiC: Clifton 8, Marcondes 20, D'Anna, Santos Da Silva 7, Billi, Barbibay 8, Messina 2. Coach: Antonio Cugliandro.

Briantea Cantù: Makram, Gabas 6, Patzwald, Berdun 17, Giaretti 6, Lasri 10, Carossino 21, De Reus, De Maggi 4, Bedzeti 8. Coach: Gomez