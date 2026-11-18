Non ci sono più aggettivi per descrivere lo straordinario avvio di stagione della Bovalinese. Dopo dieci giornate del campionato di Promozione B, gli amaranto viaggiano a punteggio pieno, guardando tutti dall'alto con 30 punti in classifica: un bottino impressionante che vale già cinque lunghezze di vantaggio sulla seconda e nove sulla terza, quando il calendario segna appena metà novembre.

Nonostante i numeri da record, nell'ambiente regna la massima cautela. La consapevolezza che manchino ancora sei mesi al traguardo impone di mantenere altissima la concentrazione. A fotografare il momento d'oro del club ci ha pensato il direttore tecnico Vincenzo Verduci, che individua nella programmazione estiva il vero segreto di questo exploit.

Un percorso iniziato da lontano

«Fin dai primi incontri con lo staff e con tutta la società siamo partiti con l'intenzione di essere protagonisti – ha spiegato Verduci –. Devo però ammettere che non ci aspettavamo di inanellare dieci vittorie consecutive sin dall'inizio. Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro iniziato già a giugno, fatto di tanti colloqui e curato nei minimi dettagli, senza lasciare nulla al caso». Un successo corale di cui il dirigente riconosce i meriti: «Oltre ai ragazzi, il plauso va a mister Maurizio Lanzaro e a tutto lo staff tecnico, composto dal prof. Quattrone, dal preparatore dei portieri Gabriele Loccisano e dal fisioterapista Enrico Argirò».

Il margine sulle inseguitrici è già consistente, ma Verduci invita a non abbassare la guardia, riconoscendo il valore delle dirette concorrenti: «Nonostante il nostro percorso formidabile, se ci giriamo indietro vediamo avversarie che non mollano. Questo distacco non è legato a un loro passo falso, ma al fatto che stiamo facendo qualcosa di straordinario noi. Squadre come Sporting Polistena e Africo hanno rose di altissimo spessore, guidate da allenatori e direttori di grande rilievo. Non dobbiamo commettere l'errore di pensare di aver già chiuso i conti».

La lepre e il cacciatore

Proprio la sana rivalità con l'Africo – attualmente terzo a nove punti di distanza – sta accendendo il fascino del torneo, anche fuori dal rettangolo di gioco. La scorsa settimana il tecnico africese Alberto Criaco aveva punzecchiato scherzosamente la capolista paragonandola a una «lepre scappata», con la sua squadra nei panni del «cacciatore».

Pronta, e altrettanto ironica, è arrivata la replica del direttore tecnico della Bovalinese, all'insegna del fair play: «Innanzitutto ci tengo a sottolineare che con mister Criaco mi lega un rapporto di stima e amicizia pluriennale. Tornando alla sua metafora, mi auguro che la lepre resti sempre in ottima salute e che il cacciatore fallisca tutte le cartucce, o comunque riesca a ferire qualche altra preda. Dal canto nostro, faremo di tutto per dare sempre da mangiare alla nostra lepre».