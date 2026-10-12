Straordinaria impresa della vela paralimpica italiana in acque internazionali. L'atleta azzurro, il calabrese Vincenzo Gulino ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Under 25 ai Campionati Mondiali di Vela - World Sailing Inclusion Championships, disputati a Portimão, in Portogallo.

Gulino è salito sul podio nella classe Hansa 303, una delle categorie più selettive e competitive della manifestazione, che ha visto la partecipazione di velisti provenienti da quasi 40 nazioni. Il podio iridato è arrivato al termine di una settimana di regate intense, caratterizzate da condizioni meteo marine particolarmente impegnative, in cui l'atleta calabrese ha saputo gestire con freddezza e acume tattico le decisive finali della Gold Fleet, dopo aver brillato già nelle fasi di qualificazione con la vittoria di una prova.

Il successo internazionale ha suscitato grande entusiasmo in Calabria, terra d'origine del velista. Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Calabria, Antonino Scagliola, ha espresso il plauso di tutto il movimento sportivo regionale:

«Vincenzo è un orgoglio per tutta la Calabria. Questa medaglia premia anni di sacrifici, allenamenti e una forza interiore straordinaria. Vincenzo, che frequenta il corso di Scienze Motorie all'Università della Calabria a Cosenza, è l'esempio perfetto di come lo studio e lo sport d'élite possano convivere con successo, dimostrando che la disabilità è solo un diverso punto di partenza per raggiungere vette altissime».

Al coro di congratulazioni si sono uniti l'Assessore allo Sport della Regione Calabria, Eulalia Micheli, e Fabio Colella, consigliere comunale di Reggio Calabria e responsabile nazionale parasailing della Federazione Italiana Vela (FIV). I rappresentanti istituzionali hanno sottolineato come questo podio confermi la crescita esponenziale e la qualità del movimento velico paralimpico sul territorio, oltre all'efficacia dei percorsi di inclusione sociale e sportiva avviati all'interno delle università calabresi.