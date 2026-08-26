Mentre il mese di agosto volge al termine e l'avvio della nuova stagione sportiva è ormai imminente, il calciomercato del calcio dilettantistico calabrese entra nel vivo con operazioni di assoluto rilievo tra Eccellenza e Promozione.

Tra le società più attive nel massimo campionato regionale si conferma l'Admo Pro Pellaro, protagonista di un doppio colpo di prospettiva in grado di innalzare il tasso tecnico e caratteriale del gruppo.

Doppio innesto

In arrivo i fratelli Ciantino: qualità e temperamento da Mar del Plata

La società bianconera ha comunicato l'ingaggio dei fratelli Ciantino, entrambi argentini originari di Mar del Plata e provenienti dall'esperienza in terra siciliana con lo Sport Club Palazzolo:

Tomas Ezequiel Ciantino (classe 2004): Difensore centrale formatosi nel settore giovanile del Club Atlético Mar del Plata. Nel suo curriculum vanta un'esperienza nella seconda divisione cilena con la maglia del Brujas de Salamanca, prima di trasferirsi al Palazzolo, dove ha conquistato da titolare e protagonista una preziosa salvezza nel campionato siciliano.

Juan Francisco Ciantino (classe 2007): Attaccante polivalente e di grande prospettiva, caratterizzato da aggressività, visione di gioco e spiccato fiuto del gol. Cresciuto nel Cadetes de San Martin, nell'ultima stagione si è diviso con profitto tra prima squadra e formazione Under 19 della compagine siciliana.

Con questi due innesti nel reparto difensivo e offensivo, l'Admo Pro Pellaro completa ulteriormente l'organico a disposizione dello staff tecnico, confermando le ambizioni della società in vista dell'inizio delle competizioni ufficiali.