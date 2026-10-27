Il tecnico amaranto presenta la sfida di domani: «Queste tre partite sono fondamentali. Dobbiamo riprenderci la vetta e non cercare alibi per il sintetico»

La Reggina vuole riprendere la propria corsa e tornare in vetta alla classifica. In vista della sfida contro il CastrumFavara, Marco Marchionni lancia un messaggio chiaro alla squadra, sottolineando l’importanza del prossimo ciclo di partite e la necessità di affrontare l’impegno con determinazione e consapevolezza.

«Abbiamo voglia di riprenderci la vetta, vogliamo fare una grande partita e vincerla. C’è l’obbligo di arrivare primi», ha dichiarato il tecnico amaranto, evidenziando il peso del momento: «Questo ciclo di tre partite è fondamentale, ci dispiace non aver giocato domenica».

Marchionni è tornato anche sul clima che accompagna la squadra nei momenti più delicati della stagione, spiegando di aver mantenuto la serenità nonostante le pressioni. «Gli allenatori sono sempre in bilico, soprattutto quando le cose non vanno in un certo modo. Ero sereno a Caltanissetta perché avevo visto la squadra lavorare bene, non c’era un allarmismo così importante».

Il tecnico ha inoltre sottolineato le sensazioni positive riscontrate all’interno del gruppo e nell’ambiente amaranto: «Nei ragazzi ho visto felicità e anche nell’ambiente. Adesso queste tre partite ritengo siano veramente importanti, anche più di quella con la Nissa».

Le scelte in attacco e le alternative in difesa

Nel corso delle dichiarazioni, Marchionni ha analizzato anche le caratteristiche dei propri attaccanti, soffermandosi sulla possibilità di alternare le soluzioni offensive in base alle esigenze della partita.

«Reis e Magrassi sono calciatori complementari, attaccano bene la profondità ed entrambi sono strutturati. L’organico è stato costruito bene e quindi posso scegliere a seconda delle necessità», ha spiegato l'allenatore, rimarcando la varietà di opzioni a disposizione.

Attenzione anche alle possibili soluzioni in difesa, con particolare riferimento alla duttilità di alcuni elementi della rosa. «Baggi può fare tutti i ruoli, è talmente intelligente che può giocare ovunque. Anche Fazio mi ha soddisfatto in quel ruolo, si adatta bene, magari attacca meno di Baggi».

Marchionni ha poi aperto alla possibilità di schierare contemporaneamente Baldan, Lancini e Rosario Girasole: «Se vogliamo far giocare insieme Baldan, Lancini e Rosario Girasole, diventa un'alternativa valida».

«Il sintetico non deve essere un alibi»

La partita contro il CastrumFavara si giocherà su un terreno sintetico, ma il tecnico amaranto non vuole che la superficie del campo diventi un fattore condizionante per la squadra.

«Giocheremo sul sintetico, ma la settimana scorsa si è risposto bene. Non facciamo diventare il campo un alibi», ha affermato Marchionni, indicando la strada da seguire: «Ci vuole un'ottima interpretazione insieme alla consapevolezza di riprenderci la vetta della classifica».

Parole che richiamano la necessità di affrontare la trasferta con il giusto atteggiamento, senza lasciarsi condizionare dalle difficoltà ambientali e dalle caratteristiche del terreno di gioco.

L'avvertimento al CastrumFavara

Nessuna sottovalutazione, infine, nei confronti degli avversari. Marchionni si aspetta una gara impegnativa contro una formazione giovane, dinamica e capace di mettere in difficoltà chiunque, soprattutto davanti al proprio pubblico.

«Il Favara è una squadra che corre, composta da giovani, soprattutto in casa mette in difficoltà gli avversari. Serve una grande partita, altrimenti ci possono creare dei problemi», ha avvertito il tecnico.

Da qui l'indicazione per la Reggina: partire subito con intensità e cercare di imporre il proprio gioco. «È importante far capire subito cosa vogliamo e bisogna puntare a determinare sul match».

Intanto a partire dalle ore 14 di oggi, martedì 27 ottobre, è attiva la prevendita del settore ospiti per la gara CastrumFavara-Reggina, in programma mercoledì 28 ottobre allo stadio Giovanni Bruccoleri di Favara con calcio d'inizio alle ore 14:30 e valida per il recupero della 9^ giornata del girone I di serie D.



I tifosi amaranto potranno acquistare il tagliando d'ingresso ai seguenti prezzi: intero 10,50 euro, ridotto Under 14 e Donna 7,50 euro (costi di commissione compresi).



Tagliandi disponibili sulla piattaforma Vivaticket e presso Bcenters, con sede a Reggio Calabria in via Sbarre Centrali 268 (orario continuato fino a sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:30, domenica dalle 9:00 alle 13:00).