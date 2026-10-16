Dieci punti in cinque giornate e un quarto posto in classifica che viaggia a braccetto con ambizioni ben precise. La Pro Pellaro conferma la propria volontà di lottare ai vertici del campionato di Eccellenza, forte di un organico allestito sin da subito per puntare in alto sotto la guida di mister Max Ginobili. La società guidata dal patron Filippo Cogliandro non intende tuttavia lasciare nulla al caso e, reattiva sul mercato nel cogliere ogni opportunità, ha piazzato un vero e proprio colpo a effetto: è infatti ufficiale l'ingaggio di Antonino Ragusa.

La carriera di Ragusa

L'arrivo del classe 1999 va a completare un reparto d'attacco stellare, affiancandosi a Cecreta e Abayan per formare un tridente di altissimo livello per la categoria. Per il ventisettenne parla un percorso professionale prestigioso e costellato di tappe importanti: dai primi passi nei settori giovanili di Treviso e Genoa fino a una lunga militanza nei campionati professionistici italiani.

Nel corso della sua carriera, Ragusa ha infatti vestito maglie storiche e blasonate del panorama calcistico nazionale come Salernitana, Reggina, Ternana, Pescara, Vicenza, Cesena, Sassuolo, Verona, Spezia, Brescia, Lecce e Messina, senza dimenticare le due presenze collezionate con la maglia della Nazionale italiana Under 21.

Un'altra freccia all'arco bianconero

Un innesto di qualità, carisma e comprovata esperienza che porta peso ed entusiasmo nello spogliatoio bianconero. L'intesa tra le parti è stata immediata, con il calciatore che ha sposato sin dal primo momento la visione e le ambizioni del club. Ora l'attenzione si sposta sulle decisioni di mister Ginobili: bisognerà capire se il tecnico vorrà farlo esordire già domenica nel delicato match contro lo Sc Soverato.