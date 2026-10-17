Aremes (associazione Reggina Mezzi Storici) "Lillo Cavallo" continua a coccolare gli appassionati di motorismo storico con un nuovo evento esclusivo. “Youngtimer, sportive anni ’70 e supercar sulla storica salita Santo Stefano-Gambarie” sarà uno degli appuntamenti del ricchissimo calendario 2026 del sodalizio reggino.

La giornata si aprirà domenica 18 Ottobre alle ore 8:30 con il raduno degli equipaggi presso il piazzale Enzo Ferrari di Reggio Calabria. Dopo le formalità di registrazione, i partecipanti potranno concedersi un momento conviviale con la colazione presso il bar di Corona Petroli.

Alle ore 10:45 è prevista la partenza delle vetture alla volta di Gambarie, lungo la suggestiva strada della gloriosa salita Santo Stefano-Gambarie, teatro in passato di una delle più celebri competizioni automobilistiche in salita del Sud Italia.

La manifestazione organizzata dall’ Associazione Reggina Mezzi Storici non avrà, naturalmente, carattere agonistico: protagonista sarà il turismo lento, nel pieno rispetto dello spirito e dei valori promossi dall’Asi, l’Automotoclub Storico Italiano. Un’occasione per riscoprire il piacere della guida, il fascino delle vetture sportive di ieri e le bellezze paesaggistiche del territorio reggino.

L’arrivo a Gambarie, nel cuore dell’Aspromonte, è previsto per le ore 12. Qui le vetture saranno esposte in piazza Mangeruca, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare da vicino youngtimer, sportive degli anni Settanta e supercar in un contesto di grande fascino naturalistico.

La giornata proseguirà all’insegna della convivialità con il pranzo presso il ristorante Al Terrazzo, ulteriore momento di incontro e condivisione per gli equipaggi e gli appassionati.

L’evento gode del patrocinio dei Comuni di Reggio Calabria e di Santo Stefano in Aspromonte, a testimonianza del valore della manifestazione nella promozione del territorio e nella valorizzazione della cultura motoristica.

Il presidente Natale Romeo, trascinatore instancabile ed entusiasta protagonista di una stagione particolarmente brillante, ha già in serbo numerose novità. Il 2026, infatti, non è ancora terminato e il calendario del club reggino prevede ancora due importanti iniziative dedicate alla solidarietà.

Ma le sorprese non finiscono qui: in vista delle festività natalizie, il presidente lascia intendere che qualcosa di speciale stia già prendendo forma.

Nel corso della manifestazione è inoltre previsto un importante momento celebrativo, durante il quale verrà anticipato, con largo anticipo, il programma delle attività per il 2027. Un nuovo capitolo che promette di vedere ancora una volta il club della città dei Bronzi protagonista nel panorama nazionale del motorismo storico.

La passione per i motori, la valorizzazione del territorio e l'impegno sociale continuano così a essere i pilastri di un'associazione che guarda al futuro senza dimenticare la storia.