L'incontro si terrà venerdì a Catanzaro. Il calciatore, protagonista con il Catanzaro e all'esordio in azzurro, racconterà il suo percorso davanti a istituzioni e giovani sportivi.

Dalla Locride alla maglia della Nazionale. È la storia di Costantino Favasuli, protagonista venerdì 12 giugno alle ore 11 di un incontro organizzato dal Comitato Regionale Calabria LND nella sala convegni della sede regionale.

L'evento sarà dedicato al percorso umano e sportivo del giovane calciatore originario di Africo, reduce da una stagione particolarmente positiva con l'US Catanzaro 1929 e culminata con l'esordio nella Nazionale maggiore.

Favasuli ha infatti indossato per la prima volta la maglia azzurra nelle amichevoli disputate contro Lussemburgo e Grecia, entrambe concluse con il successo dell'Italia per 1-0 sotto la guida del commissario tecnico Silvio Baldini.

L'iniziativa intende valorizzare una storia di crescita sportiva e personale che parte da un piccolo centro della Locride e arriva fino alla Nazionale, ponendo al centro il tema della fiducia nei giovani e della valorizzazione del talento.

A moderare l'incontro sarà il giornalista Maurizio Insardà. Interverranno inoltre il presidente del Comitato Regionale Calabria Saverio Mirarchi, l'assessore regionale allo Sport Eulalia Micheli, il presidente del CONI Calabria Tino Scopelliti, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e il sindaco di Africo Domenico Modaffari.

L'appuntamento si propone come un momento di confronto dedicato soprattutto ai più giovani, attraverso la testimonianza di un atleta che, partendo dalla Calabria, è riuscito a conquistare uno dei traguardi più prestigiosi per un calciatore: la convocazione e l'esordio con la Nazionale italiana.