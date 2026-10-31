Cinque vittorie su sei partite. La Dierre Basketball continua la sua corsa e lo fa vincendo il derby metropolitano contro la Gioiese di C Unica, in una sfida che verrà ricordata a lungo: tre overtime, due ore di gioco e un finale che ha premiato i reggini. A brillare su tutti, con triple a raffica, è stato Umberto Indelicato, eletto MVP del match.

La guardia della Dierre ha raccontato le emozioni di una partita infinita.

Umberto, un match infinito, un match che abbiamo visto uscire i vincitori. Che cosa hai vissuto? Che cosa hai provato in queste due ore di partita? «Sicuramente è stata la partita più lunga della mia vita, perché tre overtime non avevo avuto il piacere di giocarli mai consecutivamente. Quello che ho provato è stato un mix di emozioni e stanchezza, voglia di sbattersi per l'altro e per fortuna l'abbiamo portata a casa alla fine».



Secondo te, dopo tre overtime, qual è stata la cosa che vi ha fatto emergere quel passettino in più rispetto agli avversari per portare a casa la partita? «Adesso è difficile dirlo perché non ho il quadro completo dell'ultimo overtime, però sicuramente quella che tutti avevamo era la voglia di portare a casa i due punti, quindi volevamo che finisse il più presto possibile. Ce l'abbiamo fatta dopo averci fatto aspettare qualche overtime in più, però l'importante erano i due punti».



Ora ci sono qualche ora di riposo e affronterete il CUS Palermo come prossimo avversario. Che match ti aspetti? «Sicuramente mi aspetto un altro match intenso, perché giocare in quel campo lì non è semplice, quindi mi aspetto una prova intensa da parte di tutti. Vedremo».

La Dierre si gode il successo e il suo numero, trascinatore in una notte che profuma di impresa. Il campionato non si ferma: dopo il riposo, testa al CUS Palermo.