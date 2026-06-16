Un'altra stagione, un altro anno da protagonista e soprattutto un altro anno che aggiunto un trofeo nella sua già ricchissima bacheca. Ferdinando Guerrisi chiude l'annata di Promozione B contribuendo alla conquista dell'Eccellenza con la maglia della Deliese. Arrivato nel mercato invernale, il mastino di centrocampo ha subito fatto sentire il suo peso tra leadership ed esperienza. Insomma, c'è anche un po' di suo merito nel trionfo amaranto che ha ritrovato la Serie A regionale dopo venti anni.

Guerrisi sulla piazza

Oltre 300 presenze per lui in carriera e, soprattutto, specialista in promozioni dal momento che quella con la Deliese è stata la sua quinta promozione (Nuova Gioiese, Bocale, Locri e Gioiese prima della compagine di Delianuova). Inutile dire che all'interno dello spogliatoio amaranto era tra i veterani, vero peso specifico nella conoscenza alla vittoria.

Insomma, il guerriero di metà campo non solo è garanzia di grinta e sostanza ma anche di mentalità vincente poiché porta, all'interno di ogni spogliatoio, un'indole abituata a guardare sempre in alto. Con l'avvento del calciomercato estivo, proprio il trentaquattrenne rientra tra i pezzi pregiati sulla piazza dal momento che non proseguirà il suo percorso con la Deliese, ma lo ricorda così ai microfoni di LaC News24: «Questa appena conclusa è stata una stagione importante per me e, soprattutto, che ha portato un altro trofeo. In passato ero già stato alla Deliese e sapevo la grande ambizione di una società che lavora seriamente e scrupolosamente. A dicembre ho fatto questa scelta e, col senno di poi, sono felice di essere stato tra i protagonisti di questa splendida galoppata. Porterò Delianuova tra i ricordi più dolci della mia lunga carriera».

Il segreto della continuità è ostinarsi e questo forse è il principale pregio di Guerrisi che guarda già alla prossima sfida: «Non sono il tipo che attende o rimane fermo, per questo sono già in cerca di una nuova sfida da affrontare. Qualche chiamata da Eccellenza e Promozione è arrivata ma, per ora, solo informativa. In ogni caso non ho fretta perché il mercato è lungo ed è ancora agli inizi. Sono consapevole delle mie qualità e potenzialità e so di poter ancora dare tanto in campo, l'ho dimostrato e continuerò a dimostrarlo».