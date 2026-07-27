Riparte ufficialmente la stagione agonistica dell'Africo. In vista del prossimo campionato di Promozione B, la società gialloblù ha scelto di ripartire da una solida certezza: la riconferma sulla panchina di mister Alberto Criaco. Con la guida tecnica saldamente al suo posto, la macchina organizzativa è già in pieno movimento per allestire un organico competitivo, capace di recitare un ruolo da protagonista.

Il mercato entra nel vivo

Il direttore Sportivo Leo Criaco sta lavorando a ritmi serrati per mettere a disposizione dell'allenatore una rosa profonda e di qualità. Negli ultimi giorni sono state ufficializzate importanti operazioni in entrata che alzano notevolmente il tasso tecnico della squadra. Dopo l'annuncio nei giorni scorsi di Totò Pelle, il reparto avanzato si arricchisce con l'arrivo dell'italo-brasiliano Lucas Gaspar (25 anni). A centrocampo invece innesti di spessore con gli arrivi di Axel Romero, Mattheus Da Motta e Juan Cruz De Stefano.

Quanto alla difesa, invece, si registra il gradito ritorno di Gonzalo Durè, pronto a riprendere il suo posto al centro del reparto arretrato dopo aver scontato la squalifica.

Lo zoccolo duro e le trattative in corso

Oltre ai nuovi volti, l'Africo punta forte sulla continuità, confermando la fiducia a molti dei protagonisti della scorsa stagione: confermati i portieri Matias Ciancio ed Emmiddio Anello; i difensori Salvatore Favasuli e Bruno Criaco; i centrocampisti Francesco Nicita e Francesco Mollica; gli attaccanti Domenico Rechichi, Antonio Giorgi e Peppe Scarfone.

La società è inoltre al lavoro per blindare altri due elementi chiave: sono infatti in corso le trattative per ufficializzare le permanenze di Davide Giorgi e Domenico Luciano. Per completare lo scacchiere offensivo, la dirigenza punta con decisione sul pieno recupero e reinserimento di Mimì Bruzzaniti, Giovanni Gligora e Santoro Morabito, considerati pedine strategiche per le rotazioni di mister Criaco.

Le voci dalla società

Le parole del ds Leo Criaco: «Prima dell'avvio della preparazione atletica, fissata per martedì 4 agosto, sarò impegnato a finalizzare gli ultimi dettagli del mercato. L'obiettivo è fornire al mister un gruppo completo, motivato e altamente competitivo, capace di lottare fin da subito per i vertici della classifica».

Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente onorario, il sindaco Domenico Modaffari: «Nei prossimi giorni il direttivo potrebbe annunciare importanti novità riguardanti la guida del sodalizio gialloblù».

Il 4 agosto scoccherà l'ora del raduno per la preparazione atletica e l'Africo si candida già a essere una delle grandissime protagoniste del prossimo torneo.