Ventitrè gli elementi a disposizione del tecnico per il match clou di domani a Barcellona Pozzo di Gotto
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Sono 23 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con la Nuova Igea Virtus:
Portieri: Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Desiato, Distratto, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Lanzillotta, Panebianco, Verduci Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Ragusa
Non convocati: Canino, Chirico, Fanari, Fomete, Pellicanò, Porcino
Indisponibili: Barillà, Sartore