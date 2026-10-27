Una rimonta sensazionale, un pubblico straordinario e un esordio casalingo da ricordare. La Domotek Volley festeggia al Palacalafiore la vittoria sulla Consoli Sferc Brescia e lo fa con Luca Presta, centrale amaranto, eletto MVP della sfida realmente in grande spolvero. Ai microfoni, l'uomo della scossa racconta emozioni e chiavi di una gara che resterà nella memoria.



Scriverla così bella sarebbe stato impossibile per qualsiasi storyteller.” Veramente, è tutto vero. è stato tutto straordinario all'interno di questa favola sportiva. Una rimonta sensazionale" esordisce Presta, protagonista con punti magnifici sotto rete. "Secondo me è stata una gara difficile, consapevoli del livello della squadra avversaria. Sicuramente abbiamo lottato dal primo punto, anche se i primi due set non sono andati bene come punteggio: però dobbiamo vedere le cose positive. Questo è il livello della categoria, della Serie A2 Credem,essere consapevoli che sarà ogni domenica così".



Sul segreto della rimonta da 0-2: «Si vince sui dettagli, sono le piccole cose, quelle sulle quali lavoriamo giorno dopo giorno in palestra mattina e pomeriggio. Abbiamo fatto un'ottima partita di squadra, tutti e 14. Siamo consapevoli del nostro livello e del fatto che una squadra come la nostra deve partire tutto dalla settimana, lavorando giorno dopo giorno».



L'emozione di scendere sotto la platea dopo un punto nello splendido scenario del Palacalafiore?: «Un pubblico straordinario, sempre presente dal primo punto alla fine. Questo è merito di quello che ha creato la società, della gente che è sempre presente, ma anche di noi giocatori che riusciamo a coinvolgere. Loro si rendono conto che diamo battaglia e per ogni pallone siamo lì a combattere».



Il centrale ha poi parlato dell'intesa con Marco Bragatto e dei palloni serviti da Davide Saitta, il palleggiatore amaranto: «Sappiamo l'importanza che può avere il nostro ruolo. Cerchiamo di essere presenti come voce e come presenza in campo, ma dobbiamo lavorare su piccoli aspetti che possono farci crescere ancora, anche nel muro. È una cosa di squadra: stiamo lavorando e piano piano raggiungeremo livello dopo livello».



Sul valore dei due punti conquistati: «Tre punti sarebbero stati molto più importanti per la classifica, forse un 3-0 poteva dare maggiore impatto. Ma vincerla così, con due punti, forse invoglia ancora di più la gente a portare ancora più persone. A questo livello non ci saranno mai partite in cui puoi schiacciare l'avversario: abbiamo visto Brescia, una squadra fortissima con giocatori esperti. Dobbiamo partire palla su palla, momento su momento, essere bravi ad accettare la bravura dell'avversario e riprendere appena possiamo».



In chiusura, Presta ha voluto ringraziare la sua famiglia e la comunità: «Un ringraziamento come sempre alle mie nonne, soprattutto alla nonna materna. Un bacio. Saluto tutta la comunità di Belvedere Marittimo, Diamante e tutta la Calabria che ci segue». E dal collegamento è arrivato anche il plauso ad Andrea Sterriti per l'esordio con la maglia amaranto: «Complimenti per l'esordio, bravissimo ragazzo, tutta Crotone è con lui».

Un MVP, il primo al Palacalafiore, che sa di inizio promettente per la Domotek Volley. E il campionato è appena cominciato.