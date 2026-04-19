Alle ore 17 di domenica 19 aprile 2026, la Domotek Volley si gioca il suo secondo trofeo stagionale.

Dopo le straordinarie emozioni di Belluno e la vittoria, contro pronostico,battendo prima i padroni di casa del Belluno Volley e successivamente firmando una rimonta strepitosa contro la Conad Reggio Emilia, i reggini ci riprovano.

Si sfidano le migliori della classe, ancora una volta. La Conad Reggio Emilia, fresca vincitrice del campionato e la Domotek campionessa di Coppa si sfidano per la settima volta in stagione.

Ennesima sfida a scacchi tra i due staff tecnici. Non si gioca in campo neutro, bensì, sul campo del team che ha vinto più set durante la stagione regolare, dunque, ancora sotto rete a Reggio Emilia, al PalaBigi. Alla Supercoppa di Serie A3,infatti, partecipano la formazione tra i due Gironi che avrà realizzato più punti al termine del girone di ritorno della Regular Season e la vincente della Coppa Italia Serie A3. Diretta gratuita sul canale YouTube di Lega Volley. Telecronaca di Piero Giannico e Andrea Brogioni Arbitrano i signori Marco Pazzaglini e Marco Prenpruner.

Sulla carta si tratta di una missione complicata al PalaBigi per il team di mister Polimeni, dove i padroni di casa della Conad hanno dimostrato di avere una marcia in più. Fatto sta che il settimo incrocio stagionale e assoluto sposterà l’ago della bilancia verso una delle due squadre. Al momento gli scontri diretti si sono chiusi con tre vittorie a testa. Da una parte Martin Chevalier è a 23 punti dai 400 stagionali e Nicholas Sighinolfi a 4 muri dai 400 in carriera. Sul fronte opposto Domenico Laganà è a 23 punti dai 500 stagionali ed Enrico Lazzaretto a 11 attacchi vincenti dai 400 stagionali. Mancherà l’ottimo Matteo Mancinelli, uscito dal campo dopo soli due punti per infortunio in gara 5 di finale spareggio per la A2.

E’ doveroso ricordare che, gli amaranto, sono qualificati automaticamente per la semifinale Playoff, ripescati in griglia da testa di serie:il 25 aprile giocheranno il primo turno della semifinale a Valenza in casa dell’Aqui Terme, avversaria anche della passata stagione. Return match con eventuale Golden Set, il primo maggio al Palacalafiore.

Domenico Laganà (capitano Domotek Reggio Calabria): «Proveremo a reagire subito dopo Gara 5 dello Spareggio Promozione. Saremo in campo per un altro evento importante che ci siamo guadagnati sul campo con la vittoria della Del Monte® Coppa Italia Del Monte A3, un traguardo unico e speciale per la nostra città a livello sportivo. Giocheremo di nuovo contro Reggio Emilia e ancora una volta al PalaBigi. Ci aspetta un’altra battaglia, la settima contro questa grande squadra che con merito è volata nella categoria superiore. La risposta dovrà essere immediata. Sappiamo bene che al PalaBigi non riusciamo a esprimerci al meglio e questo ci stimola ulteriormente in vista di domenica. Quella dello Spareggio Promozione è stata una serie combattuta dove noi non siamo riusciti fino in fondo a esprimerci al meglio a Reggio Emilia. Un altro aspetto che non può che spronarci a dare di più è l’assenza di Mancinelli, infortunatosi in occasione di Gara 5: giocheremo anche per lui. Abbiamo una rosa lunga e dobbiamo essere pronti a reagire subito anche a questa assenza. Ci siamo meritati la Supercoppa, dobbiamo goderci questo momento e provare a vincere».

Antonio Polimeni, coach di Reggio Calabria: «La Del Monte® Supercoppa A3 è un appuntamento importantissimo. Una Finale che abbiamo conquistato con tanto sacrificio: siamo pronti, daremo il massimo per poter vincere il trofeo dopo il successo a Belluno in Finale di Coppa Italia. Sarà un’altra prova e sfida contro gli emiliani che ci permetterà allo stesso tempo di sfruttare sempre un grande entusiasmo l’altra parte dei Play Off che ci spetta e che partirà affrontando Acqui Terme in Semifinale. Anche in quel caso andare in Finale per raggiungere il nostro grande sogno ancora una volta è la nostra missione. Sono sicuro che vedremo il nostro pubblico da trasferta accanto a noi. Reggio Calabria non abbandona mai i suoi guerrieri e quindi siamo sicuri di avere accanto a noi sempre il nostro pubblico che durante tutto il nostro percorso c’è stato sempre vicino in maniera massiccia ed appassionata».