C'è chi le annate le vive da spettatore e chi, come Eulalia Micheli, le ha vissute passo dopo passo, fino all'ultimo punto.



L'assessore regionale con delega all'Istruzione, Sport e Politiche per i giovani è tornata al PalaCalafiore per portare il suo affetto e i suoi auguri alla Domotek Volley, a poche ore dall'esordio storico nel campionato di Serie A2 Credem.



La trasferta inaugurale è in programma domenica alle ore 16 sul campo dell'Abba Pineto, ma l'attesa per un piccolo momento conviviale accanto ad un duro lavoro si è trasformata in festa ed abbracci. In un clima di grande partecipazione, il capitano Domenico Laganà, la squadra e lo staff tecnico guidato da Antonio Polimeni, il Direttore Generale Marco Tullio Martino hanno celebrato il momento con un gesto simbolico: la consegna all'assessore della maglia amaranto “numero 1”.

Un riconoscimento che suggella il legame tra la città, le istituzioni e una squadra reduce dall'annata dei record, quella che l'anno scorso ha portato la Domotek a scrivere una pagina indelebile nella propria storia tra promozione,Coppa e Supercoppa e tantissimi premii individuali e conferimenti cittadini..

Ma il calendario riserva ai tifosi amaranto un'altra giornata da cerchiare in rosso. L'appuntamento è fissato per domenica 25 ottobre al PalaCalafiore, per il debutto casalingo contro Brescia. Una ricorrenza doppiamente speciale: prima del match, infatti, la Lega Volley premierà il pubblico reggino con il Premio Kirk Kilgour, consacrandolo ufficialmente come Miglior Pubblico d'Italia.

Il messaggio del club è chiaro: «Assessore Micheli, ti aspettiamo per festeggiare insieme e spingere la nostra squadra verso nuovi traguardi!».