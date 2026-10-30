Con l’ottava giornata si chiude quasi la prima metà del girone di andata. Riflettori puntati sulla capolista, sulle sorprese Deliese e Trebisacce e sui delicati scontri salvezza

Il campionato di Eccellenza entra nel vivo. Con l'incombere dell'ottava giornata ci avviamo a tagliare idealmente il traguardo di metà del girone di andata: una stagione che corre veloce e continua ad aggiungere tasselli fondamentali alla propria classifica. Ecco il quadro completo e l'analisi del programma del weekend.

La capolista e la corsa al vertice

Occhi puntati innanzitutto sulla capolista Dbr Luzzi, intenta a dare continuità al proprio straordinario momento di forma. La formazione guidata da mister Magarò non deve però commettere l'errore di sottovalutare l'impegno casalingo: ospiterà infatti un Sersale ferito, in difficoltà e reduce da tre sconfitte consecutive nelle quali non è riuscito a trovare la via del gol.

A soli tre punti di distanza dalla vetta spinge forte la sorpresa Deliese. La neopromossa vuole rimanere in scia alla capolista e fra le mura amiche attende l'altra matricola del torneo, l'Sc Soverato, squadra a caccia di riscatto e a secco di vittorie da cinque turni.

Zona Playoff: esami di maturità per Palmese e Soriano

Intenta a blindare il terzo posto, la Palmese è attesa da un vero e proprio banco di prova: i neroverdi saranno infatti di scena sul campo di un Trebisacce in grandissima salute — forte di tre vittorie nelle ultime quattro uscite — e ormai stabilmente insediato in piena zona playoff.

Attraversa un momento decisamente favorevole anche il Soriano Fabrizia, attualmente quarto in graduatoria e con una striscia aperta di quattro risultati utili consecutivi. I rossoblù faranno visita a un Gioiosa Ionica in netta ripresa, fortemente intenzionato a proseguire la sua risalita in classifica.

Vede l'obbligo dei tre punti la Pro Pellaro: costruita per stazionare ai vertici, la compagine reggina deve scalare posizioni ma troverà sul suo cammino una Virtus Rosarno affamata di punti, non in un momento semplice ma rinvigorita dal buon pareggio esterno conquistato domenica scorsa.

Insidie e scontri diretti: la marcia verso la salvezza

Classicissima buccia di banana da evitare per la Paolana, attesa dalla trasferta sul campo dell'Isola CR. Nonostante il penultimo posto in classifica, la formazione isolana si sta ricompattando ed è avversario quanto mai insidioso tra le mura amiche.

Situazione speculare per il Brancaleone, chiamato a fare la partita in casa contro la Morrone: per i padroni di casa è vietato sbagliare, dal momento che la classifica non permette ulteriori passi falsi.

Chiude il quadro del weekend la sfida più delicata della giornata, un vero e proprio scontro d'alta tensione tra due grandi deluse di inizio stagione: Reggioravagnese-Rossanese. Gli amaranto occupano incredibilmente l'ultimo posto in classifica, scenario impensabile alla vigilia del torneo; dal canto loro, i bizantini — appena sopra la zona playout a dispetto di un organico allestito per le posizioni di vertice — non possono più permettersi alcun errore.

Le partite

Brancaleone-Morrone

Dbr Luzzi-Sersale

Deliese-Sc Soverato

Gioiosa Ionica-Soriano Fabrizia

Isola CR-Paolana

Reggiroavagnese-Rossanese

Trebisacce-Palmese

Virtus Rosarno-Pro Pellaro