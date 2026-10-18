Non poteva esserci copione migliore per il nuovo corso targato Luciano Azzarà. La Puliservice Reggio Calabria inizia il campionato con una vittoria tanto sofferta quanto entusiasmante, superando al tie-break una tenacissima Metauria Gioia Tauro con il punteggio di 25-22, 22-25, 25-21, 24-26, 14-16.

Un esordio col botto per la matricola amaranto, che ha saputo spuntarla al termine di una maratona sportiva durata oltre due ore, protetta da scambi interminabili e da un equilibrio che ha retto fino all'ultimo pallone.

Di fronte a una Metauria Gioia Tauro che ha dimostrato una grandissima organizzazione di gioco e una straordinaria fase difensiva, la squadra ospite ha dovuto tirare fuori l'orgoglio e il cuore. L'avversario, trascinato dalla fantastica Natascia Mancuso e da una più che determinata Katadat in banda, ha messo in seria difficoltà la ricezione e l'attacco amaranto, riaprendo la partita più volte.

Ma la Puliservice non si è mai arresa. In una gara così palpitante, la differenza l'ha fatta una regina (con una o due "g", scegliete voi): Nicol Giombini. Vera risolutrice della serata e MVP dell'incontro, è stata la bussola a cui le amaranto si sono aggrappati nei momenti più delicati.

Tanti sono stati i fattori della vittoria. La solitaria, incrollabile Federica Perri ha guidato le sue compagne con la guida del capitano, mentre Elisa D'Elia ha rappresentato una certezza nei momenti caldi della partita e non solo. Azzarà ha ruotato il roster, mandando in rotazione anche le giovani, dalla palleggiatrice Tallariti ad Alessia Neri, dimostrando di voler costruire un gruppo solido e profondo.

Parlare dei singoli, però, rischia di essere riduttivo. Per vincere una battaglia sportiva così intensa è servito il gruppo amaranto, dalla prima all'ultima giocatrice. È la vittoria del collettivo, della voglia di vincere contro un avversario tosto che esce a testa alta dalla prima giornata.

La Metauria esce a testa alta, la Puliservice emoziona, trascina e conquista il primo sorriso stagionale. Ma il calendario non concede pausa.