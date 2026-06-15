Due volte primo, sebbene non partisse dalla Pole Position ed avesse patito dei problemi in qualifica, segno che oltre alla velocità istintiva ad Antonino Piria non manchino caparbietà, sangue freddo e determinazione.

Sull’Autodromo Nazionale dell’Umbria, una pista mediolinea che ben si adatta alle caratteristiche della Formula Predator’s, il giovanissimo sprinter scillese ha dato ancora una volta dimostrazione del suo valore, conquistando l’autorità un doppio primo posto fra le monoposto spinte da un motore Honda Hornet 600, entrando perlopiù nella Top5 assoluta di gara-1, al cospetto quindi di altri piloti motorizzati con propulsori molto più potenti.

Alla grande bravura dimostrata sul fondo bagnato nelle scorse stagioni, Antonino accosta un’ ottima capacità di gestione dei sorpassi e quindi di rimonta, anche quando non parte dalle prime due file in griglia. Caratteristiche queste senza dubbio preziose, che abitualmente distinguono un pilota di valore rispetto ad uno di mediocri capacità.

Come per ogni weekend da gara, Antonino Piria è stato seguito come un’ombra dal noto papà Gaetano, detto lo “Scillese Volante”, due volte Campione Calabrese Slalom, vincitore della Coppa Italia Aci Sport e detentore di molte decine di vittorie assolute in oltre 35 anni di Motorsport.