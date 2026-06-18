Classe 2010, il pivot della Cadi Antincendi Futura farà parte della Macro Area Sud
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Per il secondo anno consecutivo, il Pala Bcc Romagnolo di Cesena ospiterà la fase finale della Kinto Futsal Future Cup, in programma il 22 e 23 giugno. Il progetto, frutto della sinergia tra Divisione Calcio a 5, Club Italia, Settore Giovanile e Comitati Regionali, si conferma fucina di talenti per il movimento italiano.
Tra i convocati spicca il nome a marchio giallo-blu di Domenico Turiano, classe 2010, pivot della Cadi Antincendi Futura, che farà parte della Macro Area Sud.
Continua il percorso di valorizzazione dei giovani talenti della Futura a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile gialloblù .
Turiano ha già calcato il parquet della Serie A2 Elite in diverse occasioni e siamo certi che si farà valere anche in questa occasione.