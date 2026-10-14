Un nuovo palcoscenico attende la Puliservice Volley Reggio Calabria. La squadra femminile amaranto disputerà il prossimo campionato di B2 sotto la guida di mister Azzarà, in un girone a forte trazione siciliana che vedrà le reggine affrontare, tra le altre, Metauria Gioia Tauro e Pizzo.



L'esordio è fissato per il 17 proprio in casa della Metauria Gioia Tauro, un debutto impegnativo ma stimolante per la formazione amaranto, che giocherà le proprie gare interne al PalaCalafiore e si allenerà quotidianamente prima della A2 maschile di mister Antonio Polimeni.



Nel corso della presentazione tenutasi al Teatro Francesco Cilea, pieno e festante, coinvolgendo tutta l’attività giovanile coordinata dal Direttore Billy Gurnari ed,ovviamente la Domotek di A2, l'advisor Fazzello, new entry del club ha ripercorso la sua lunga carriera: "Ho iniziato negli anni '80-'90 con la Mangiatorella, grazie al professor Falcone al quale devo tanto, ottenendo grandi risultati con Mangiatorella e Medinex. Ero andato in pensione. I dirigenti della Domotek hanno voluto la mia presenza e collaborazione. Sono felicissimo di far parte di questa società come advisor e collaboratore della squadra di B2 femminile, visto che per più di 20 anni sono stato dirigente della pallavolo femminile.

Quest'anno affronteremo squadre calabresi ma anche siciliane. Cercheremo di onorare la cittadinanza e tutti i tifosi che verranno a sostenerci".



Sul palco del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, che ha fatto registrare il tutto esaurito per l'evento di presentazione del progetto Sport Specialist, sono state presentate tutte le atlete della Puliservice: Ilenia Dascola, Rebecca Alvaro, Margo Dzunik, Elisa D'Elia, Alessia Neri, Katia Romeo, Rebecca Orecchio, Nicol Giombini, Rachele Pioli, Sofia Tallariti, Marisa Gatto e la capitana Federica Perri. La capitana Perri e il libero Elisa D'Elia, confermata, hanno presentato le nuove maglie ufficiali della squadra.



Il capo allenatore Luciano Azzarà ha commentato: "È una stagione impegnativa, il campionato nazionale è importante, ci vedrà affrontare squadre che militano in questo campionato da tanti anni e dovremo fare di tutto per essere all'altezza. Un roster molto giovane, con ragazze alla prima esperienza in questo campionato, con dei valori che faranno vedere".



Il capitano Federica Perri ha aggiunto: "Ero qui lo scorso anno e sono contenta di esserci ancora, della fiducia che mi è stata data. Quest'anno è una squadra completamente nuova-sottolinea la centrale- con solo 3 riconferme, un gruppo giovane che ha tanta voglia di mettersi in gioco, ma anche alcune compagne esperte per la categoria".



A guidare la squadra ci sarà Azzarà come capo allenatore, affiancato da Mirko Munafò, reduce dalla stagione del triplete con la Domotek, nel ruolo di assistente, e dal nuovo preparatore Francesco Minniti. La Puliservice Volley Reggio Calabria è pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia. Appuntamento al 17 ottobre per l'esordio in casa della Metauria Gioia Tauro.