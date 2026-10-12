I ragazzi di mister Iervasi si sono imposti col risultato di 2-1. Un’autorete di Bran e Legato (su rigore) consentono agli amaranto di spuntarla. Lavilla ha accorciato per gli ospiti
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Dopo le due ore di gioco di mercoledi con l'esaltante passaggio del turno in coppa Italia contro il Bovalino, nella quinta giornata di campionato, i ragazzi di mister Iervasi erano chiamati ad una prova importante contro il Val Gallico, squadra tosta e di corsa.
Il primo tempo si è concluso sul 2-0 per gli amaranto grazie all'autorete di Bran sul tiro di Giampaolo ed al rigore siglato da Legato, andando vicino anche ala terza rete di giornata con Reparaz dopo una bella ripartenza organizzata di squadra.
Dopo il bel primo tempo, nella ripresa si iniziano a sentire le fatiche di coppa e gli ospiti spingono maggiormente facendosi trovare più volte dalle parti di Gueye.
Solo un disimpegno errato in area di rigore amaranto dà la possibilità a Lavilla di trovare un diagonale preciso per la rete ospite. Nel finale la stanchezza sale, gli ospiti provano il tutto per tutto, ma il carattere di questa giovane squadra che si sta plasmando cresce, e col sostegno del proprio pubblico tiene bene le avance reggine tenendo in vantaggio e portando a casa la partita, conquistando così un altro passo in avanti verso la salvezza tranquilla.
La squadra del presidente Alia si trova adesso seconda in classifica con 13 punti e vola con l’entusiasmo della Città, e domenica 18 ottobre si và a casa della prima in classifica, ovvero la corazzata Bovalinese per una sfida avvincente ed emozionante.
Inoltre la società comunica che martedi 13 ottobre ci sarà la prima gara in casa del campionato regionale Juniores, i nostri baby ragazzi affronteranno i pari età del Roccella al Comunale di Locri.