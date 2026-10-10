Così come contro la Vigor Lamezia, gli amaranto dilagano nella ripresa. Menzione speciale per Verteramo, autore di una doppietta
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Prima vittoria esterna stagionale per la Juniores di mister Ripepi, che torna dalla Puglia con un roboante successo. Così come accaduto la scorsa settimana contro la Vigor Lamezia, anche questa volta gli amaranto hanno giocato una ripresa di assoluto spessore ed hanno finito col dilagare sul campo del Gravina. Menzione speciale per Verteramo, autore di una doppietta.
Di seguito, il tabellino del match.
GRAVINA-REGGINA 2-6
Gravina: Valluzzi, Giannelli, Ricciardi, Chiaradia (44' pt Ferrante), Campoli, Lionetti (8' st Cipriani), Vitucci, Proscia (23' st Bolognese), Ungaro (23' st Ameruoso), Lavenuta, Baldassarre (13' st Sannolla).In panchina: Giglio, Cardano, Carbonara, Cirigliano. Allenatore: Miraglia.
Reggina: Barranca, Verteramo (32' st Vumbaca), Curatola, Paratore (40' pt Sacco), Saccà, Violi, Arone, Randazzo (40' pt Leporini), Franco, Pitasi (30' st Pitasi), Polimeni (13' st Polimeni). In panchina: Iarrera, Frisina, Gattuso, Tavilla. Allenatore: Ripepi.
Marcatori: 7' pt Verteramo (R), 18' pt Randazzo (R), 36' pt Ungaro (G), 20' st Franco (R), 23' st Sacco (R), 32' st Verteramo (R), 41' st Ameruoso (G), 45' st Gadaleta (R).
Note-Ammoniti: Paratore, Verteramo, Arone e Pitasi (R). Angoli: 8-4. Recupero: 1' pt; 4' st.