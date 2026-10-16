Il weekend appena trascorso ha regalato alla Dierre un bilancio di due vittorie ed una sconfitta, un ruolino di marcia che conferma la solidità del gruppo e la capacità di reagire alle difficoltà. La squadra, infatti, si presenta a questo nuovo impegno con la consapevolezza dei propri mezzi e con la voglia di riscattare immediatamente l'ultimo stop di Siracusa, avvenuto dopo una grande rimonta.

Di fronte c'è il Giarre, avversario ostico che finora ha disputato due gare, entrambe perse sul campo. Tuttavia, i siciliani possono contare su due punti in classifica, frutto della vittoria a tavolino ottenuta contro il Comiso, a cui si aggiunge la sconfitta rimediata contro il Ribera. Un avversario, dunque, ancora a caccia della prima gioia stagionale sul parquet e desideroso di far punti.

La Dierre? Tra le mura amiche ha già superato la Nova, e oggi cerca il riscatto dopo la sconfitta subita contro Siracusa. I punti di forza su cui fare affidamento per i siciliani, sono Cerri dal Piemonte e Baissero(ex Sora), giocatori chiamati a guidare i compagni in questa delicata sfida.

Da segnalare il ritorno del 2005 Mavilia, l'arrivo dal Pollino di Camaral'ex Cus Catania Farruggia (classe 2006), e le conferme di Kantè e del capitano Leonardi.

Una squadra enigmatica come non mai, a partire dalla guida tecnica affidata al giovane cresciuto in casa, Davide Vasta.

La sfida sarà diretta dai signori Rosa Anna Nocera di Catanzaro e Andrea Staropoli di Sellia Marina.

Per tutti coloro che non potranno essere presenti al Pianeta Viola, la partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina del media-partner ufficiale del club, Rac, in condivisione con la pagina ufficiale Facebook della Dierre. La telecronaca sarà affidata a Giovanni Mafrici.