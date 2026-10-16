È tempo di lasciare il segno. Archiviata una preseason definita dallo stesso tecnico «molto impegnativa», la Puliservice Volley è pronta a scrivere la prima pagina della sua nuova stagione. Sabato 17 ottobre, le ragazze di Luciano Azzarà faranno il loro esordio in campionato, lontano dalle mura amiche, sul campo della Metauria Gioia Tauro.



Un debutto che si preannuncia insidioso, ma che il coach affronta con la lucidità di chi ha lavorato sodo per preparare il terreno. «Come stiamo? Siamo in crescita – esordisce Mister Azzarà –. È stata una preseason impegnativa, molto impegnativa. Finalmente si è visto un bel lavoro di squadra e iniziano a venir fuori le caratteristiche delle ragazze. Siamo ormai a ridosso dell'inizio del campionato e questo è il momento in cui dobbiamo raccogliere i frutti di quanto seminato».



Il tecnico non nasconde le difficoltà di assemblare un roster profondamente rinnovato, ma preferisce guardare al bicchiere mezzo pieno, sottolineando la qualità del gruppo nonostante la giovane età. «Si inizia a vedere qualcosa di meglio – continua Azzarà – perché comunque il gruppo è tutto nuovo. Non dimentichiamoci che abbiamo una squadra giovanissima; anche se ci sono ragazze che hanno fatto esperienze importanti, sono sempre ragazze giovani. Adesso stanno iniziando a trovare il loro ritmo e il carico di lavoro è stato importante finora».



L'attenzione ora si sposta tutta sull'avversario. La Metauria Gioia Tauro non sarà un banco di prova semplice, e il coach sa bene cosa aspettarsi. «Gioia Tauro è una squadra che, come noi, è giovane ma con qualche persona di esperienza. Anche loro, so che stanno cercando la condizione migliore – analizza l'allenatore della Puliservice –. In ogni caso, dovrà essere una battaglia. Sappiamo che è un campo molto difficile, sia dal punto di vista del terreno di gioco, sia per i valori che ci sono dall'altro lato».



La parola d'ordine, quindi, è una sola: battagliare. La Puliservice Volley è chiamata a un esordio da vera protagonista, consapevole che il cammino è lungo ma che ogni punto conquistato in trasferta avrà un peso specifico fondamentale. L'appuntamento è per sabato 17 ottobre: la pallavolo torna a far battere il cuore dei tifosi.