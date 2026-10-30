Le pallavoliste di Mister Luciano Azzarà scenderanno in campo sabato alle ore 16.30 al Palamangano di Palermo, ospiti della Reale Mutua Palermo.

Le amaranto si presentano alla sfida con un punto di vantaggio in classifica sulle siciliane e con la voglia di riscattare il passo falso casalingo contro Melilli, gara probabilmente preventivabile vista la caratura dell'avversario.



La squadra reggina arriva a questo appuntamento dopo una vittoria palpitante alla prima giornata nel derby contro la Metauria e dopo la sconfitta, appunto, contro la forte Melilli capolista. La Reale Mutua è reduce da una sconfitta all'esordio contro la Covei Alus Volley Catania e da un punto strappato al tiebreak in casa della Lory Volley Pizzo, perso 15-13 agli ultimi palloni. Una squadra, dunque, che ha già dimostrato di saper lottare fino all'ultimo scambio.



Attenzione particolare andrà riservata alla prima schiacciatrice Adriana Kostadinova e all'opposto Lea Vujevic, elementi di spicco di una formazione che difende tantissimo. A dirigere il gioco ci sarà la palleggiatrice Mercanti, molto estrosa e veloce, capace di imprimere un ritmo alto alla manovra.