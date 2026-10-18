La Reggina conquista la vittoria sul campo della Nissa e porta a casa tre punti importanti nella corsa al vertice del girone I di Serie D. Al Marco Tomaselli di Caltanissetta, gli amaranto si impongono per 2-1 grazie alle reti di Abonckelet, a segno al 19' del primo tempo, e Magrassi, che raddoppia al 33'. Per i padroni di casa decisiva la rete di Alagna in pieno recupero della prima frazione.

Un successo dal peso specifico rilevante per la squadra guidata da Marchionni, chiamata a dare risposte dopo il pareggio contro la Vibonese. La trasferta siciliana rappresentava un banco di prova significativo e la Reggina è riuscita a portare a casa l'intera posta in palio.

La cronaca

L'avvio degli amaranto è positivo. La Reggina prova a prendere subito in mano il gioco e al 3' si rende pericolosa con Magrassi, che riceve un bel pallone da Rotulo e conclude da posizione defilata, trovando la risposta di Ukelis, bravo a deviare in calcio d'angolo.

La Nissa cerca di rispondere affidandosi alle iniziative offensive di Terranova e Di Grazia, ma la squadra dello Stretto mantiene un atteggiamento propositivo e trova il guizzo vincente al 19'.

L'azione nasce da un recupero importante di Rosario Girasole. Il pallone arriva in area e, dopo essere passato tra le maglie della difesa siciliana, favorisce l'inserimento di Abonckelet, che non sbaglia e supera Ukelis, portando avanti la Reggina.

Gli amaranto hanno anche l'opportunità di raddoppiare al 26', quando Magrassi si presenta davanti al portiere avversario, ma la conclusione termina alta, sprecando una buona occasione per mettere in discesa la partita.

Il raddoppio, però, è soltanto rimandato. Al 33' un errore di Palermo sulla trequarti consegna il pallone ad Abonckelet, che serve Magrassi. Questa volta l'attaccante amaranto non sbaglia davanti al portiere e firma lo 0-2, regalando alla Reggina un doppio vantaggio che sembra poter indirizzare la gara.

Nei minuti finali del primo tempo Rotulo va vicinissimo alla terza marcatura, ma la sua conclusione viene salvata sulla linea di porta. Un'occasione enorme per gli amaranto, che avrebbero potuto mettere una seria ipoteca sulla partita.

In pieno recupero arriva, invece, l'episodio che cambia nuovamente l'inerzia della sfida. Clamoroso errore di Lancini, che regala il pallone ad Alagna: il giocatore della Nissa si invola verso la porta e realizza la rete dell'1-2, riaprendo il match proprio prima dell'intervallo.

I padroni di casa provano a sfruttare la ripresa per trovare il pareggio. Traversone dalla sinistra di Rapisarda per Terranova, che anticipa di testa Girasole e indirizza il pallone verso la porta. Lagonigro rischia qualcosa, ma la sfera termina in calcio d'angolo. Dal successivo corner, tuttavia, non nasce alcun pericolo per la difesa amaranto.



Al 69’ gli amaranto provano ad allungare e a mettere al sicuro il risultato. Rotulo apre sulla sinistra per Toscano, che si inserisce in area e calcia in diagonale, ma il pallone termina a lato senza centrare lo specchio della porta.

Nel finale gli amaranto riescono a resistere alla pressione dei padroni di casa e portano a casa una vittoria importante al Marco Tomaselli.