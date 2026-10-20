Dopo un bel primo tempo, in cui la squadra del presidente Alia ha tenuto molto bene il campo e costruito nella prima mezz’ora di gioco, ben due occasioni limpide davanti a Galluzzo (purtroppo non concretizzate e che avrebbero cambiato la partita), un errore nel finale della prima frazione e due calci piazzati nella ripresa regalano la vittoria alla Bovalinese.

I padroni di casa sono una corazzata, costruita per vincere il campionato, ed oggi hanno dovuto disputare la partita perfetta per vincere, la Bovalinese si è dimostrata superiore solo nella ripresa, a un giovane Locri che non è riuscito a reggere il ritmo atletico e mentale, dopo un primo tempo giocato ad altissima intensità.

Purtroppo, gli episodi fanno spesso la differenza e oggi la Bovalinese è riuscita a sfruttare al meglio le occasioni create, dimostrando esperienza e cinismo.

Nonostante il 3-0, i locresi non escono affatto ridimensionati da questa sfida, in quanto il risultato è figlio di episodi. Questo giovane Locri, costruito per raggiungere una tranquilla salvezza, ha dato filo da torcere alla Bovalinese, confermando di essere una squadra piacevole da vedere giocare.

Quella di oggi è stata una prova importante, un banco di prova dal quale trarre insegnamenti preziosi per il futuro. Si cresce anche, e soprattutto, attraverso le sconfitte.

L'esultanza degli avversari sui gol ed al triplice fischio finale ha dato valore ad un Locri che ha messo tensione alla capolista, segno importante di quanto i locali temessero la partita, e questo fa onore alla squadra costruita dal DT Pinuccio Sainato.

La squadra di mister Iervasi ha ampi margini di miglioramento e, con il lavoro e la giusta determinazione, potrà regalare grandi soddisfazioni ai propri tifosi.

Domenica 25 ottobre h 14:30 ci sarà un altro test tosto per i locresi, infatti a Locri arriverà lo Sporting Polistena guidato in campo dall’ex serie A Viola.