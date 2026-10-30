Lo stupendo e meraviglioso lungomare di Reggio Calabria si prepara a diventare il palcoscenico naturale di uno degli eventi sportivi più attesi della stagione. Il 31 ottobre e il 1° novembre prenderà ufficialmente il via il Trofeo del Mediterraneo (1° Trofeo Luca Attanasio) dedicato alle classi altura, ovvero le imbarcazioni più grandi e spettacolari della Vela.

L'evento è frutto di una grande collaborazione organizzativa che vede in prima linea il Circolo Velico Reggio e la Lega Navale Italiana sezione di Reggio Calabria, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela del CONI Calabria, affiancati dalla prestigiosa partnership del Rotary Club Reggio Calabria Distretto 2102

. Fondamentale il supporto dei partner istituzionali che hanno creduto fortemente nell'iniziativa: il Comune di Reggio Calabria, la Regione Calabria e la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La kermesse sportiva coinvolgerà tantissime imbarcazioni provenienti da tutte le città del Mezzogiorno, con la presenza confermata anche di agguerriti equipaggi stranieri. Il cuore pulsante della regata vedrà però la massiccia partecipazione delle flotte e dei club dell'Area dello Stretto. Un elemento, questo, che sancisce e rafforza ulteriormente la profonda collaborazione tra le due sponde di Reggio e Messina. Una sinergia sportiva che si inserisce perfettamente e in totale sintonia con il percorso tracciato in questi giorni dal sindaco Cannizzaro e dalla sua amministrazione, costantemente al lavoro per creare e consolidare un ponte fatto di relazioni, scambi e progettualità condivise tra le due città metropolitane. Lo sport, ancora una volta, si dimostra veicolo formidabile di unione e sviluppo territoriale.

Grande entusiasmo nelle parole del Presidente del Circolo Velico Reggio, il dottor Carlo Colella: "Voglio rivolgere a tutti gli equipaggi il nostro più caloroso benvenuto nella città di Reggio Calabria. Auguro a tutti i velisti una regata avvincente e corretta nelle nostre acque stupende, sicuro che vivranno una bellissima esperienza. Il mio auspicio è che questa manifestazione sportiva sia anche l'occasione per poter conoscere le bellezze del nostro territorio: non solo quelle del mare, che sono già ampiamente apprezzate e conosciute, ma anche e soprattutto quelle dell'intera città, a partire dal nostro straordinario Museo Archeologico Nazionale e da tutto il patrimonio culturale e paesaggistico che Reggio ha da offrire."

A fargli eco è il Presidente della Lega Navale Italiana sezione di Reggio Calabria, Antonino Nicolò, che sottolinea l'importanza del lavoro di squadra: "Saluto con grande affetto tutti gli equipaggi partecipanti. Voglio ribadire con forza che solo attraverso la sinergia tra i club e la forte collaborazione con le istituzioni si riescono a creare e gestire manifestazioni sempre più importanti e di rilievo assoluto. Sono davvero felice e orgoglioso che oggi possiamo essere tutti insieme per organizzare una regata di questa portata. Colgo l'occasione per rivolgere un invito speciale a tutta la cittadinanza: vi aspettiamo numerosi sul nostro bellissimo lungomare sabato mattina dalle ore 12:00 in poi e domenica a partire dalle ore 10:00. Venite a godervi lo spettacolo meraviglioso di queste imbarcazioni mozzafiato che sfioreranno le coste della nostra città."

L'appuntamento per tutti gli appassionati, i curiosi e i cittadini è dunque per l'ultimo weekend di ottobre sul Lungomare Falcomatà, per ammirare da vicino le vele che coloreranno le acque dello Stretto.