Nel settore maschile, il campionato di Prima Categoria ha chiuso al decimo posto. Nel settore femminile, protagoniste le formazioni Under 12, Under 15, Under 17 ed Eccellenza Calabrese, oltre alla squadra Under 17 di calcio a 5 che ha conquistato il titolo regionale Pgs

Dopo una lunga ed emozionante stagione, il Locri Next Gen traccia un bilancio più che positivo e guarda con entusiasmo al futuro. Nel corso dell’annata appena conclusa, la società ha sviluppato con successo il proprio progetto sportivo partecipando a ben sei campionati.

Nel settore maschile, la prima squadra ha disputato il campionato di Prima Categoria, conquistando con largo anticipo la salvezza chiudendo al decimo posto e valorizzato dei giovani territoriali. Nel settore femminile, invece, sono state protagoniste le formazioni Under 12, Under 15, Under 17 ed Eccellenza Calabrese, oltre alla squadra Under 17 di calcio a 5 che ha conquistato il titolo regionale PGS.

Un percorso di crescita costante che spinge il club ad ampliare ulteriormente il proprio raggio d’azione, con l’obiettivo di consolidarsi anno dopo anno attraverso una programmazione seria, sostenibile, innovativa ed ambiziosa.

La novità più importante riguarda il ritorno dello storico nome AC Locri 1909. La società ha infatti presentato alla FIGC la richiesta ufficiale per trasformare la denominazione da Locri Next Gen ad AC Locri 1909, un marchio prestigioso e fortemente legato alla storia sportiva della città. Un’identità che si punta a rilanciare sotto ogni profilo: sportivo, sociale, umano e commerciale.

In quest’ottica verrà presentato in futuro anche un nuovo logo, simbolo di un progetto unico che racchiuderà sia il settore maschile sia quello femminile.

Per quanto riguarda la prima squadra maschile, è stata confermata la guida tecnica di mister Luigi Iervasi, protagonista di un ottimo lavoro nella stagione appena conclusa. La società ha inoltre inserito una nuova figura nell’area sportiva: Pinuccio Sainato che ricoprirà il ruolo di direttore tecnico e, insieme al direttore sportivo Paolo Spadaro e in sinergia con l’allenatore, avranno il compito di costruire il roster e lo staff tecnico per la prossima stagione. Il tutto sarà sempre coordinato dal presidente Carlo Alia e dal direttore generale Ferdinando Armeni.

Importante anche l’ingresso di nuovi soci che porteranno ulteriore entusiasmo e risorse al percorso di crescita del club: Giuseppe Serrentino, Domenico Stilo, Luciano Marando, David Bumbaca, Salvatore Augelli e Leonardo Varacalli. Alcuni di loro saranno impegnati direttamente anche nelle attività operative e nello sviluppo delle iniziative sul territorio.

L’obiettivo della società è chiaro: costruire una squadra competitiva, in grado di lottare per la vittoria del campionato, e allo stesso tempo investire sui giovani, creando un gruppo Allievi che rappresenti una base solida per il futuro.

Nel settore femminile, invece, si punta a rafforzare ulteriormente la partnership con l’AS Roma, migliorando la qualità del percorso tecnico in tutte le categorie e coinvolgendo sempre più ragazze nel movimento, per favorire una crescita completa e strutturata.

Il gruppo è già al lavoro con idee chiare e una programmazione definita. L’obiettivo è costruire una realtà vincente dentro e fuori dal campo, mantenendo sempre la sostenibilità del progetto. Non mancheranno iniziative che coinvolgeranno direttamente la città di Locri, con la volontà di rafforzare il senso di appartenenza e creare un clima di entusiasmo attorno ai colori amaranto.