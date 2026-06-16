Una splendida giornata di partecipazione, entusiasmo e condivisione ha animato Melito di Porto Salvo in occasione della Giornata dello Sport e del Pranzo Solidale dedicato agli over 70.

Bambini, ragazzi, famiglie, associazioni e società sportive hanno riempito gli spazi cittadini di energia positiva, trasformando lo sport in un autentico strumento di incontro, inclusione e crescita sociale.

Lo sport insegna il rispetto delle regole, il valore dell’impegno, il gioco di squadra e la capacità di superare le difficoltà.

La solidarietà ci ricorda invece quanto sia importante tendere una mano a chi ha bisogno, costruendo una comunità più unita e attenta agli altri, sopratutto alle fasce deboli ed agli anziani.

L’Amministrazione Comunale desidera ringraziare il CONI, tutte le associazioni sportive, le associazioni di promozione sociale, i volontari, gli organizzatori, gli operatori e i cittadini che hanno contribuito alla riuscita delle iniziative, regalando alla nostra città una giornata ricca di sorrisi, emozioni e valori autentici.

Melito dimostra ancora una volta di saper essere una comunità viva, accogliente e generosa, capace di mettere al centro le persone bisognose e di investire sulle nuove generazioni.

Lo sport unisce, la solidarietà rafforza. Insieme costruiamo una Melito sempre più inclusiva, sana e partecipata.

Va anche menzionato il passaggio, seppure dalla SS106, del Giro d’Italia Next Gen, gara ciclistica di rilevanza nazionale che ha interessato oggi il territorio metropolitano. Don Giovanni Zampaglione parroco di Masella e Montebello Jonico e direttore dell'Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova nel suo intervento ha fatto un plauso al signor sindaco di Melito Tito Nastasi e a tutta l'Amministrazione per la bellissima giornata e l'ottima partecipazione che ha coinvolto tutti gli sport .Lo sport ha affermato don Giovanni Zampaglione è un potentissimo strumento di inclusione sociale, crescita personale ed educazione. In un mondo chiuso nel virtuale, Papa Leone ci ricorda che lo sport insegna a perdere senza vergogna, vincere senza arroganza e a camminare insieme. La giornata Nazionale dello sport a Melito Porto Salvo è stata interamente ripresa dalle telecamere di Capo Sud Channel