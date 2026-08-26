Un progetto sportivo ed educativo per mantenere vivo il ricordo e trasmettere alle nuove generazioni i valori di Pietro Sofi, ex calciatore, allenatore ed educatore scomparso prematuramente. È nata ufficialmente la Pellaro Academy Pietro Sofi, presentata il 24 agosto nel corso di un incontro ospitato a Villa Blanche.

Una serata partecipata da ex calciatori, dirigenti sportivi, giornalisti, genitori e numerosi bambini. L’evento, condotto da Pasquale Panetta, ha permesso di illustrare le linee guida di una scuola calcio che punta sulla formazione dei giovani e sulla presenza di tecnici qualificati. «Formazione, passione, futuro. Dai il via al tuo sogno» è lo slogan scelto per accompagnare il percorso della nuova realtà sportiva.

Ad aprire gli interventi è stata la presidente della Pellaro Academy, Dina Laganà, che ha ricordato con emozione il marito Pietro Sofi e ringraziato tutte le persone presenti. Laganà ha sottolineato la bellezza e la responsabilità di formare calcisticamente i più giovani, mettendo in evidenza la funzione educativa dello sport.

Il sociologo Fulvio D’Ascola ha approfondito il tema dell’etica sportiva, evidenziando la necessità che il calcio torni a rappresentare un pilastro educativo. Per bambini e adolescenti, ha spiegato, l’attività sportiva deve essere innanzitutto divertimento, disciplina, rispetto e occasione di crescita.

I saluti istituzionali sono stati affidati al consigliere comunale Nicola Falduto e al presidente della V Circoscrizione Giuseppe Cantarella. È intervenuto anche il presidente regionale del Coni Tino Scopelliti, che ha richiamato l’importanza del rispetto delle regole, valore fondamentale nel percorso formativo dei giovani atleti.

Nel corso della presentazione è stata illustrata anche la struttura dirigenziale e tecnica della Pellaro Academy. Il direttivo è composto dalla presidente Dina Laganà, dal vicepresidente Giuseppe Latella, dal tesoriere Fabio Errigo, dal segretario Bruno Attinà e dai consiglieri Giovanni Imbalzano, Leandro Latella e Marco Scappatura.

L’area tecnica e organizzativa è affidata a Fabio Errigo, Giovanni Imbalzano, Leandro Latella e Marco Scappatura. Lo staff tecnico è formato da Antonella Casile, Saverio Festa, Roberto Giriolo, Ninni Gullo, Antonio Laganà, Simone Letizia, Gennaro Mallamaci, Luigi Rosace e Antonio Vazzana, con Isidoro Leonardi nel ruolo di preparatore dei portieri. Lo staff sanitario è invece composto da Claudia Curcio e Fabio Maria Laganà.

Consultec sarà il main sponsor del progetto, mentre Macron sarà lo sponsor tecnico. L’attività sportiva della nuova scuola calcio prenderà il via con un Open Day allo stadio “Mimì Pellicanò”, primo appuntamento di un percorso che intende unire preparazione tecnica, passione e valori educativi nel nome di Pietro Sofi.