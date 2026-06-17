Il nuoto artistico reggino continua a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama nazionale. Ancora una volta è l'Italica Sport a rappresentare con orgoglio Reggio Calabria nelle più importanti competizioni italiane, confermando la crescita di un settore che negli ultimi anni è diventato una delle eccellenze sportive del territorio.

Dal 12 al 14 giugno, presso il Centro Federale di Roma, la società reggina è stata protagonista alla Manifestazione Nazionale di Nuoto Artistico «Tutti in Piscina», appuntamento riservato alle categorie Esordienti A, Esordienti B e Giovanissime e caratterizzato dalla presenza delle migliori realtà italiane della disciplina.

Le atlete dell'Italica Sport hanno saputo distinguersi in una competizione di altissimo livello, mettendo in mostra qualità tecniche, eleganza, precisione e grande spirito di squadra, elementi che da sempre caratterizzano il lavoro svolto all'interno della società che rappresenta l’anima agonistica del Parco Caserta Sport Village.

Duo e trio Esordienti B tra le migliori d'Italia

Tra i risultati più significativi spicca il percorso del duo tecnico Esordienti B composto da Anna De Marco e Ilaria Ottomani. Dopo l'undicesimo posto nelle eliminatorie, le due sincronette reggine hanno conquistato l'accesso alla finale, chiudendo la manifestazione con un prestigioso 10° posto assoluto su 39 esercizi in gara e il punteggio di 50.3929.

Grande prova anche per il trio tecnico Esordienti B formato da Anna De Marco, Ilaria Ottomani e Ilaria Zaminga, autore di una prestazione di altissimo livello che ha consentito alle giovani atlete dell'Italica Sport di conquistare uno splendido 6° posto assoluto su 22 esercizi, totalizzando 52.9842 punti. Un risultato che conferma la competitività della squadra reggina nel panorama nazionale.

Finale nazionale centrata anche nelle Esordienti A

Importante anche il cammino del duo Esordienti A composto da Maria Curatola e Diana Santorinakis. Dopo il dodicesimo posto ottenuto nelle eliminatorie con il punteggio di 57.2312, le due atlete hanno centrato la finale e migliorato ulteriormente la propria posizione, concludendo al 10° posto assoluto con 56.1545 punti.

Molto positiva anche la prova del duo tecnico Esordienti A formato da Beatrice Cama e Nina Greco, che con una brillante esecuzione ha sfiorato l'accesso alla finale, classificandosi al 19° posto su 47 esercizi in gara.

Il lavoro di Giovanna D'Amico e la crescita del nuoto artistico reggino

Risultati che certificano la costante crescita del settore guidato dall'allenatrice Giovanna D'Amico e che testimoniano come l'Italica Sport sia ormai una realtà consolidata del nuoto artistico italiano.

La società del presidente Marco Francesco Polimeni continua infatti a investire con convinzione nella disciplina, contribuendo a far emergere giovani talenti e a portare il nome di Reggio Calabria ai vertici nazionali del nuoto artistico e in tutte le altre discipline in cui la polisportiva è impegnata (nuoto, pallanuoto, arti marziali e pattinaggio artistico). Un percorso costruito attraverso programmazione, competenza e passione, che consente al movimento reggino di crescere ogni giorno.