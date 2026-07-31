Il giocatore ha confermato nel corso dell’ultima annata le sue qualità atletiche e la sua affidabilità, contribuendo ad un campionato di vetta

La Pallacanestro Viola è lieta di annunciare che Leo Clark sarà nel roster anche nella prossima stagione di Serie B Nazionale.

Playmaker classe 1998, Leo Clark continuerà a vestire i colori neroarancio dopo una stagione in cui ha saputo conquistare la fiducia dello staff tecnico e l’affetto del pubblico, mettendo in mostra leadership, intensità e qualità nelle fasi di gioco.

Giocatore moderno e dinamico, Leo abbina grande rapidità ad un’ottima visione di gioco. È efficace nel pick and roll, pericoloso nell’uno contro uno, capace di attaccare il ferro e di colpire dalla lunga distanza.

È un cestista in grado di gestire i ritmi della squadra, molto bravo in campo aperto e ottimo difensore in special modo sulla palla, alla sua qualità offensiva affianca grande qualità atletica, caratteristiche che lo rendono un elemento prezioso negli equilibri della squadra. Prima dell’approdo alla Viola Clark aveva già costruito un percorso importante tra Virtus Padova, PlayBasket Carrè e Vasto, oltre ad aver conquistato il titolo mondiale Red Bull Half Court 3×3 nel 2022 con la Nazionale italiana.

Arrivato a Reggio Calabria con l’obiettivo di crescere e mettersi in gioco, il giocatore ha confermato nel corso dell’ultima annata le sue qualità atletiche e la sua affidabilità, contribuendo ad un campionato di vetta della compagine neroarancio.

La conferma di Clark rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un gruppo che vuole dare continuità al percorso di crescita intrapreso dal club e affrontare con ambizione la nuova stagione di serie B nazionale.

Le parole di Leo Clark dopo la riconferma:

“Sono davvero felice di poter tornare a Reggio Calabria e di affrontare questa nuova avventura insieme alla Pallacanestro Viola. Tornare a vestire questa maglia è motivo di grande entusiasmo, sia dal punto di vista personale che per ciò che rappresenta questa città. Non vedo l’ora di ritrovare i miei compagni, iniziare a lavorare in palestra e dare il massimo per contribuire agli obiettivi della squadra. Sarà una stagione molto importante: sarà il mio primo campionato di Serie B Nazionale da protagonista e sono certo di poter dimostrare chi sono. Ci vediamo prestissimo Reggio”.

La società esprime soddisfazione per questa conferma e augura a Leo una stagione ricca di traguardi personali e di squadra, certa che continuerà a mettere il proprio talento e la propria determinazione al servizio della maglia neroarancio.