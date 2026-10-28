Solo la capolista e i gallicesi sono riusciti a gonfiare la rete in ogni singola partita. Una statistica che evidenzia due volti diversi dello stesso campionato

Nel calcio ciò che conta davvero è spingere il pallone in rete: fare un gol in più dell'avversario è l'unica regola aurea per garantirsi i tre punti. Non sempre segnare equivale automaticamente a vincere, ma di certo aumenta in maniera esponenziale le chance di successo. Con sette giornate mandate in archivio, il campionato di Promozione B inizia a mostrare dati statistici particolarmente interessanti e indicativi sul rendimento delle sue protagioniste.

Tra tutti i numeri emersi finora, ce n'è uno che balza all'occhio in maniera netta: Bovalinese e Val Gallico sono le uniche due squadre ad essere andate sempre a segno in tutte le partite disputate.

Bovalinese cannibale: punteggio pieno e attacco atomico

Non sorprende trovare la Bovalinese in cima a questa speciale graduatoria. La squadra guidata da mister Maurizio Lanzaro sta letteralmente dominando il torneo: sette vittorie su sette, primo posto in solitaria e miglior attacco del campionato con ben 17 reti all'attivo.

Gli amaranto sono una vera e propria macchina da gol che non ha risparmiato alcun avversario incrociato finora:

1ª giornata: Sporting Cittanova-Bovalinese 2-4

2ª giornata: Bovalinese-Catona 2-1

3ª giornata: Africo-Bovalinese 0-2

4ª giornata: Bovalinese-Rosarnese 4-0

5ª giornata: Roccella-Bovalinese 0-1

6ª giornata: Bovalinese-Locri 3-0

7ª giornata: Pizzo-Bovalinese 0-1

Il paradosso Val Gallico: attacco promosso, ma la classifica piange

Se il percorso perfetto della corazzata amaranto rispetta le attese della vigilia, fa invece decisamente riflettere l'andamento del Val Gallico. La compagine allenata da mister D'Agostino si trova attualmente a quota 8 punti in classifica, posizionata appena al di sopra della zona playout.

Eppure, analizzando la vena realizzativa, il Val Gallico condivide con la capolista l'incredibile primato di aver trovato la via del gol in ogni singolo match disputato. Un dato che dimostra la bontà della fase offensiva:

1ª giornata: Catona-Val Gallico 5-3

2ª giornata: Val Gallico-Africo 1-1

3ª giornata: Rosarnese-Val Gallico 1-3

4ª giornata: Val Gallico-Roccella 1-1

5ª giornata: Locri-Val Gallico 2-1

6ª giornata: Val Gallico-Pizzo 4-0

7ª giornata: Bovese-Val Gallico 2-1

Due facce della stessa medaglia che confermano come la Promozione B sia un torneo avvincente e ricco di spunti tattici.