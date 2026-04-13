Vittoria di speranza per il Melito che, al ritorno in campo dopo la sosta di Pasqua, batte il Val Gallico e continua ad alimentare la corsa quantomeno a un playout casalingo. In occasione della ventisettesima giornata del campionato di Promozione B, infatti, i gialloblù non demordono contro un avversario dal grande spessore qualitativo e alla fine riescono a tirare l'acqua al proprio mulino, vincendo 3-2. Partita frizzante fin dai primi minuti, basti pensare che dopo soli due minuti di gioco si era già sull'1-1 con l'iniziale vantaggio ospite di Tavares e il pareggio immediato di Crea. Prima dell'intervallo ancora Tavares porta avanti i gallicesi. Nella ripersa sale in cattedra tutto il talento di Thiam che fa doppietta e regala tre punti vitali.

Le parole di Cormaci

Melito che rincorre il Taverna, distante sempre quattro punti a tre giornate dalla fine, per cercare quantomeno di disputare il playout casalingo. Nel post partita, ai microfoni del club, si è espresso il tecnico Antonio Cormaci: «Dobbiamo pensare alla nostra strada, peccato perché ci eravamo quasi tirati fuori ma poi ci siamo fatti risucchiare nelle sabbie mobili. Fino all'ultimo però cercheremo di salvare questa squadra e di lottare partita dopo partita. Quanto alla gara, loro avevano meno motivazioni ma, nel complesso, dobbiamo lavorare sugli errori commessi perché adesso davvero non possiamo più sbagliare senza dimenticare, però, che in questa partita abbiamo meritato di vincere anche se non è stata una passeggiata. Con i primi caldi poi è ancora più difficile giocare. Ora dobbiamo preparare la prossima contro un Ardore che sta lottando per i piani alti, noi però vogliamo vincere per cercare di centrare il playout casalingo».