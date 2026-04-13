Non poteva essere più dolce il ritorno in campo per la Bovalinese, dopo la sosta di Pasqua. La ventisettesima giornata del campionato di Promozione B, infatti, metteva innanzitutto sul piatto l'incandescente match playoff tra i Mustangs e l'Ardore. Alla fine a portare i tre punti a casa è proprio la formazione di mister Maurizio Lanzaro che sale a quota 50 punti e supera in classifica, in virtù degli scontri diretti, proprio l'Ardore.

Zona playoff

Insomma, un successo che permette alla formazione di Bovalino di entrare nella griglia delle prime cinque ma adesso bisogna difenderla. Nel post partita, ai microfoni di LaC News24. si è espresso proprio il tecnico Maurizio Lanzaro: «Venivamo dalla vittoria contro il Val Gallico e dunque avevamo entusiasmo, poi però è arrivata questa sosta di Pasqua che ce lo aveva un po' raffreddato. La partita era molto bloccata ma siamo stati bravi a esprimere il nostro gioco e a trovare poi meritatamente il vantaggio. Loro hanno preso un palo, ma è pur vero è che è stata l'unica occasione che hanno avuto. Questa è una vittoria che vale doppio».

Ultimi tre ostacoli

Ora le ultime tre sfide stagionali contro Atletico Maida, Taverna e Taurianova per cercare di centrare l'obiettivo: «Adesso ci giochiamo tanto - continua Lanzaro - senza dimenticare che affronteremo tre squadre che sono ancora in lotta per i rispettivi obiettivi e dunque non molleranno. Sulla carta non esistono partite facili ma adesso dipende solo da noi, soprattutto adesso che abbiamo agganciato il quinto posto. Le chances di entrare nei playoff? Se prima avevamo il 40% delle possibilità, ora mi sento di dire 51%. Sicuramente tutto dipende da noi ed è una cosa bella, non dobbiamo però abbassare la guardia».