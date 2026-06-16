Il calciomercato vero e proprio non è ancora iniziato e, di conseguenza, tutto è ancora in itinere. Nonostante sia solamente la prima metà di giugno, però, tanto bolle in pentola e qualche colpo di scena potrebbe essere già maturo e in fase di concretizzazione.

Cessione titolo?

Stavolta non si tratta di operazioni di mercato o accordi in dirittura d'arrivo, bensì della prossima geografia del girone B di Promozione. La griglia di partenza, tra vecchie conoscenza re retrocessioni e promozioni, sarebbe già stilata ma non è detto che le sedici regine del girone B siano quelle attuali.

A tal proposito, desta molta attenzione l'attuale situazione del Taurianova che attualmente è in forte difficoltà nella programmazione e sarebbe addirittura in dubbio la prossima iscrizione al campionato di Promozione B. La questione legata al campo, poi, di certo non aiuta il club che si trova di fronte a ulteriori spese di gestione difficilmente sostenibili.

Una situazione, questa, che guarda con molto interesse il Locri intenzionato a rilevare il titolo del club taurianovese e tornare così nei principali palcoscenici dilettantistici. Questa potrebbe essere più di un'idea e l'accordo tra le parti non sembra neanche impossibile. Non è folle dunque l'idea di vedere il Locri nel prossimo girone B.