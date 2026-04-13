Una stagione balorda e sfortunata quella del Val Gallico nel campionato di Promozione B. Partita con ben altre ambizioni, e tra i maggiori candidati per il salto di categoria, la compagine gallicese ha dovuto fare i conti con imprevisti ed episodi che l'hanno martoriata, fino ad estrometterla da ogni obiettivo stagionale. Nell'anticipo della ventisettesima giornata, seguendo tale ragionamento, in parte è "indolore" la sconfitta in casa del Melito per 3-2. Eppure la squadra di mister Di Maria ha fatto la sua gara andando per due volte in vantaggio grazie alla doppietta di Tavares, annullando il gol locale di Crea. Nella ripresa però sale in cattedra Thiam che fa doppietta e regala i tre punti ai gialloblù.

Stagione da archiviare

Una stagione da cancellare insomma, e di questo ne è consapevole anche il direttore generale Natale Gatto, il quale si è espresso nel post partita: «Siamo delusi del campionato fatto, così come tutta la società, purtroppo però queste annate possono capitare, inoltre i vari infortuni non ci hanno aiutato. Nelle prime giornate abbiamo perso punti pesanti che ci hanno portato costantemente a rincorrere e si sa che rincorrere non è mai semplice. In seguito altre vicissitudini ci hanno portato a disputare un campionato anomalo e non possiamo dimenticare le assenze, per infortuni o per motivi etra sportivi dei vari Surace, Paviglianiti, Carvajal, Gioia, Lavilla e altri. Dunque quando vengono meno proprio quegli elementi sui quali avevi improntato l'ossatura diventa tutto complicato. Voglio sottolineare però che, fino a oggi, la società non ha mai fatto mancare nulla ai propri tesserati e questo non è scontato nel calcio dilettantistico».