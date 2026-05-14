Nonostante si tratti di un altro match infrasettimanale, giovedì alle ore 20:30, si prevede un’altra calda accoglienza del pubblico reggino al PalaCalafiore
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Neanche il tempo di godersi il successo ottenuto contro Benevento che per la Redel Viola Reggio Calabria è già tempo di ritornare sul parquet. Al PalaCalafiore, giovedì ore 20:30, andrà in scena gara-1 dei quarti di finale per la promozione in Serie B d’Eccellenza e avversario di turno è il Barcellona di coach Bartocci subentrato a stagione in corso a coach Cigarini.
Le due squadre si conoscono a memoria, la Redel ha vinto entrambe le sfide della regular-season, ma sono state due sfide tiratissime e, come ha confermato coach Cadeo, a maggior ragione saranno impronosticabili specie se in palio c’è una semifinale play-off.
Occhi puntati sulle giocate sul perimetro dell’argentino Lautaro Fraga, ci saranno anche gli ex Aguzzoli e Cessel, senza dimenticare i punti importanti anche nelle mani di Sebastianelli, Malkic, Dancetovic e Okereke. Anche i giallorossi hanno risolto la serie alla “bella”, espugnando in gara-3 la tana della Stella Roma EBK di coach Boniciolli.
Nonostante si tratti di un altro match infrasettimanale, si prevede un’altra calda accoglienza del pubblico reggino al PalaCalafiore, ma è previsto anche un nutrito gruppo di tifosi provenienti dalla vicina Barcellona.
I reggini si affidano nuovamente alle giocate del top-scorer di questi play-off, Laganà (59 con 21.3 di valutazione media), così come puntano sull’ottimo momento di capitan Fernandez (21 rimbalzi e 15 assist in tre partite), Fiusco (49 punti, 7 assist e 19 rimbalzi) e Maresca (36 punti di cui 8 triple). Attenzione anche a Laquintana che con 18 punti in gara-3 è stato tra gli artefici del successo sul Benevento: Vanni sta ritrovando la forma migliore dopo una lunga sosta ai box per infortunio. Ma, chiaramente, è sul gruppo che bisognerà fare leva per proseguire l’avventura verso la finalissima play-off ed il gruppo sta rispondendo alla grande alle difficoltà, mettendo in mostra intensità, grinta e abnegazione.
La partita sarà visibile in diretta sul canale Youtube Pallacanestro Viola, grazie al media partner Rac, con telecronaca di Giovanni Mafrici e sarà condivisa sulla pagina Facebook neroarancio.